Скончалась легенда театра Вахтангова Юлия Борисова

В Москве на 99-м году жизни скончалась легендарная актриса Театра имени Вахтангова Юлия Борисова. Об этом сообщили в театре.
«Трагическое известие пришло сегодня: скончалась Юлия Константиновна Борисова… Так уходит эпоха», — говорится в telegram-канале театра.
Юлия Борисова — обладатель многих наград и званий: Народная артистка СССР, Герой Труда. Она — кавалер орденов «За заслуги перед Отечеством», лауреат Государственных премий и множества профессиональных наград. Зрителям она запомнилась по главной роли в фильме Ивана Пырьева «Идиот» (Настасья Филипповна) и множеству ролей в родном театре, в первую очередь — легендарной принцессы Турандот.
«Человек великого таланта, ума, чести и совести», — подчеркнули в театре. Прощание с актрисой, по ее просьбе, пройдет в кругу семьи.
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