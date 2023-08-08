Скончалась легенда театра Вахтангова Юлия Борисова

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Юлия Борисова всю жизнь была верна Театру имени Вахтангова Фото:

В Москве на 99-м году жизни скончалась легендарная актриса Театра имени Вахтангова Юлия Борисова. Об этом сообщили в театре.

«Трагическое известие пришло сегодня: скончалась Юлия Константиновна Борисова… Так уходит эпоха», — говорится в telegram-канале театра.

Юлия Борисова — обладатель многих наград и званий: Народная артистка СССР, Герой Труда. Она — кавалер орденов «За заслуги перед Отечеством», лауреат Государственных премий и множества профессиональных наград. Зрителям она запомнилась по главной роли в фильме Ивана Пырьева «Идиот» (Настасья Филипповна) и множеству ролей в родном театре, в первую очередь — легендарной принцессы Турандот.

«Человек великого таланта, ума, чести и совести», — подчеркнули в театре. Прощание с актрисой, по ее просьбе, пройдет в кругу семьи.

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В Москве на 99-м году жизни скончалась легендарная актриса Театра имени Вахтангова Юлия Борисова. Об этом сообщили в театре. «Трагическое известие пришло сегодня: скончалась Юлия Константиновна Борисова… Так уходит эпоха», — говорится в telegram-канале театра. Юлия Борисова — обладатель многих наград и званий: Народная артистка СССР, Герой Труда. Она — кавалер орденов «За заслуги перед Отечеством», лауреат Государственных премий и множества профессиональных наград. Зрителям она запомнилась по главной роли в фильме Ивана Пырьева «Идиот» (Настасья Филипповна) и множеству ролей в родном театре, в первую очередь — легендарной принцессы Турандот. «Человек великого таланта, ума, чести и совести», — подчеркнули в театре. Прощание с актрисой, по ее просьбе, пройдет в кругу семьи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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