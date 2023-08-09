Минобороны РФ отчиталось о двух сбитых БПЛА под Москвой

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Квадрокоптер. Дрон. Беспилотник. Челябинск, квадрокоптер, беспилотник,  дрон
Разрушений и пострадавших нет Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Минобороны РФ сообщило о пресечении атаки двух БПЛА на Москву ночью 9 августа. Беспилотники уничтожены с помощью ПВО.

«Ночью над Московской областью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотниками. ПВО уничтожила два БПЛА», — заявили в пресс-службе ведомства, пишет РИА Новости. Уточняется, что в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.

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Минобороны РФ сообщило о пресечении атаки двух БПЛА на Москву ночью 9 августа. Беспилотники уничтожены с помощью ПВО. «Ночью над Московской областью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотниками. ПВО уничтожила два БПЛА», — заявили в пресс-службе ведомства, пишет РИА Новости. Уточняется, что в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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