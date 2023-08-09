Минобороны РФ отчиталось о двух сбитых БПЛА под Москвой

Разрушений и пострадавших нет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Минобороны РФ сообщило о пресечении атаки двух БПЛА на Москву ночью 9 августа. Беспилотники уничтожены с помощью ПВО.

«Ночью над Московской областью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотниками. ПВО уничтожила два БПЛА», — заявили в пресс-службе ведомства, пишет РИА Новости. Уточняется, что в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.