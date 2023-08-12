Член комиссии Госсовета раскрыл, как удалось избежать жертв из-за пожара на подстанции в Калуге

Член комиссии Госсовета Беленький отметил высокий уровень защиты российских подстанций
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Энергетика, подстанция, трансформатор. Челябинск, подстанция, энергетика, электричество, трансформатор, не влезай убьет
Без аварийного отключения пожар мог распространиться шире, сказал Арсений Беленький Фото:

Система безопасности на объектах энергетической инфраструктуры позволяет быстро реагировать на угрозу. Именно поэтому удалось избежать жертв после удара молнии в Калуге, когда автоматически была отключена электроэнергия в ближайших населенных пунктах. Об этом сообщил URA.RU эксперт «Народный фронт. Аналитика», член комиссии Госсовета по направлению «Энергетика» Арсений Беленький.

«Без систем безопасности, в том числе автоматических систем отключения, всегда высок риск развития техногенной аварии и шанс перехода пожара на соседние жилые и нежилые помещения. Важно отметить, что с начала развития российской и советской энергетики системам безопасности отдавалось первостепенное значение», — сказал Арсений Беленький.

В Минэнерго РФ объяснили, как именно работает механизм защиты от пожаров на энергообъектах. «Работоспособность и безопасность ЛЭП обеспечиваются устройствами релейной защиты и автоматики. Они позволяют автоматически определять короткие замыкания на ЛЭП и в кратчайшие сроки, не более одной секунды, ликвидировать их посредством отключения энергооборудования, что также способствует обеспечению пожарной безопасности сетевых объектов», — отметили в ведомстве.

Также ведущий научный сотрудник кафедры техники высоких напряжений МЭИ Руслан Борисов отметил, что, помимо самих объектов, защита обеспечивается и прилегающей территории. По его словам, территорию вокруг объектов энергетики защищают от деревьев и делают зону отчуждения, где запрещено строительство.

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Система безопасности на объектах энергетической инфраструктуры позволяет быстро реагировать на угрозу. Именно поэтому удалось избежать жертв после удара молнии в Калуге, когда автоматически была отключена электроэнергия в ближайших населенных пунктах. Об этом сообщил URA.RU эксперт «Народный фронт. Аналитика», член комиссии Госсовета по направлению «Энергетика» Арсений Беленький. «Без систем безопасности, в том числе автоматических систем отключения, всегда высок риск развития техногенной аварии и шанс перехода пожара на соседние жилые и нежилые помещения. Важно отметить, что с начала развития российской и советской энергетики системам безопасности отдавалось первостепенное значение», — сказал Арсений Беленький. В Минэнерго РФ объяснили, как именно работает механизм защиты от пожаров на энергообъектах. «Работоспособность и безопасность ЛЭП обеспечиваются устройствами релейной защиты и автоматики. Они позволяют автоматически определять короткие замыкания на ЛЭП и в кратчайшие сроки, не более одной секунды, ликвидировать их посредством отключения энергооборудования, что также способствует обеспечению пожарной безопасности сетевых объектов», — отметили в ведомстве. Также ведущий научный сотрудник кафедры техники высоких напряжений МЭИ Руслан Борисов отметил, что, помимо самих объектов, защита обеспечивается и прилегающей территории. По его словам, территорию вокруг объектов энергетики защищают от деревьев и делают зону отчуждения, где запрещено строительство.
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