Член комиссии Госсовета раскрыл, как удалось избежать жертв из-за пожара на подстанции в Калуге

Система безопасности на объектах энергетической инфраструктуры позволяет быстро реагировать на угрозу. Именно поэтому удалось избежать жертв после удара молнии в Калуге, когда автоматически была отключена электроэнергия в ближайших населенных пунктах. Об этом сообщил URA.RU эксперт «Народный фронт. Аналитика», член комиссии Госсовета по направлению «Энергетика» Арсений Беленький.
«Без систем безопасности, в том числе автоматических систем отключения, всегда высок риск развития техногенной аварии и шанс перехода пожара на соседние жилые и нежилые помещения. Важно отметить, что с начала развития российской и советской энергетики системам безопасности отдавалось первостепенное значение», — сказал Арсений Беленький.
В Минэнерго РФ объяснили, как именно работает механизм защиты от пожаров на энергообъектах. «Работоспособность и безопасность ЛЭП обеспечиваются устройствами релейной защиты и автоматики. Они позволяют автоматически определять короткие замыкания на ЛЭП и в кратчайшие сроки, не более одной секунды, ликвидировать их посредством отключения энергооборудования, что также способствует обеспечению пожарной безопасности сетевых объектов», — отметили в ведомстве.
Также ведущий научный сотрудник кафедры техники высоких напряжений МЭИ Руслан Борисов отметил, что, помимо самих объектов, защита обеспечивается и прилегающей территории. По его словам, территорию вокруг объектов энергетики защищают от деревьев и делают зону отчуждения, где запрещено строительство.
Система безопасности на объектах энергетической инфраструктуры позволяет быстро реагировать на угрозу. Именно поэтому удалось избежать жертв после удара молнии в Калуге, когда автоматически была отключена электроэнергия в ближайших населенных пунктах. Об этом сообщил URA.RU эксперт «Народный фронт. Аналитика», член комиссии Госсовета по направлению «Энергетика» Арсений Беленький. «Без систем безопасности, в том числе автоматических систем отключения, всегда высок риск развития техногенной аварии и шанс перехода пожара на соседние жилые и нежилые помещения. Важно отметить, что с начала развития российской и советской энергетики системам безопасности отдавалось первостепенное значение», — сказал Арсений Беленький. В Минэнерго РФ объяснили, как именно работает механизм защиты от пожаров на энергообъектах. «Работоспособность и безопасность ЛЭП обеспечиваются устройствами релейной защиты и автоматики. Они позволяют автоматически определять короткие замыкания на ЛЭП и в кратчайшие сроки, не более одной секунды, ликвидировать их посредством отключения энергооборудования, что также способствует обеспечению пожарной безопасности сетевых объектов», — отметили в ведомстве. Также ведущий научный сотрудник кафедры техники высоких напряжений МЭИ Руслан Борисов отметил, что, помимо самих объектов, защита обеспечивается и прилегающей территории. По его словам, территорию вокруг объектов энергетики защищают от деревьев и делают зону отчуждения, где запрещено строительство.