Член комиссии Госсовета раскрыл, как удалось избежать жертв из-за пожара на подстанции в Калуге

Член комиссии Госсовета Беленький отметил высокий уровень защиты российских подстанций

12 августа 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Без аварийного отключения пожар мог распространиться шире, сказал Арсений Беленький Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Система безопасности на объектах энергетической инфраструктуры позволяет быстро реагировать на угрозу. Именно поэтому удалось избежать жертв после удара молнии в Калуге, когда автоматически была отключена электроэнергия в ближайших населенных пунктах. Об этом сообщил URA.RU эксперт «Народный фронт. Аналитика», член комиссии Госсовета по направлению «Энергетика» Арсений Беленький. «Без систем безопасности, в том числе автоматических систем отключения, всегда высок риск развития техногенной аварии и шанс перехода пожара на соседние жилые и нежилые помещения. Важно отметить, что с начала развития российской и советской энергетики системам безопасности отдавалось первостепенное значение», — сказал Арсений Беленький. В Минэнерго РФ объяснили, как именно работает механизм защиты от пожаров на энергообъектах. «Работоспособность и безопасность ЛЭП обеспечиваются устройствами релейной защиты и автоматики. Они позволяют автоматически определять короткие замыкания на ЛЭП и в кратчайшие сроки, не более одной секунды, ликвидировать их посредством отключения энергооборудования, что также способствует обеспечению пожарной безопасности сетевых объектов», — отметили в ведомстве. Также ведущий научный сотрудник кафедры техники высоких напряжений МЭИ Руслан Борисов отметил, что, помимо самих объектов, защита обеспечивается и прилегающей территории. По его словам, территорию вокруг объектов энергетики защищают от деревьев и делают зону отчуждения, где запрещено строительство. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Система безопасности на объектах энергетической инфраструктуры позволяет быстро реагировать на угрозу. Именно поэтому удалось избежать жертв после удара молнии в Калуге, когда автоматически была отключена электроэнергия в ближайших населенных пунктах. Об этом сообщил URA.RU эксперт «Народный фронт. Аналитика», член комиссии Госсовета по направлению «Энергетика» Арсений Беленький. «Без систем безопасности, в том числе автоматических систем отключения, всегда высок риск развития техногенной аварии и шанс перехода пожара на соседние жилые и нежилые помещения. Важно отметить, что с начала развития российской и советской энергетики системам безопасности отдавалось первостепенное значение», — сказал Арсений Беленький. В Минэнерго РФ объяснили, как именно работает механизм защиты от пожаров на энергообъектах. «Работоспособность и безопасность ЛЭП обеспечиваются устройствами релейной защиты и автоматики. Они позволяют автоматически определять короткие замыкания на ЛЭП и в кратчайшие сроки, не более одной секунды, ликвидировать их посредством отключения энергооборудования, что также способствует обеспечению пожарной безопасности сетевых объектов», — отметили в ведомстве. Также ведущий научный сотрудник кафедры техники высоких напряжений МЭИ Руслан Борисов отметил, что, помимо самих объектов, защита обеспечивается и прилегающей территории. По его словам, территорию вокруг объектов энергетики защищают от деревьев и делают зону отчуждения, где запрещено строительство.