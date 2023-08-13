Американка с российским гражданством Бекки Хэммон попала в Зал славы баскетбола

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Клипарт. Магнитогорск, баскетбол, спорт, игра, баскетбольный мяч
В 2022 году Бекки Хэммон была признана тренером года в лиге Фото:

В Зал славы баскетбола попала американская баскетболистка, призерша Олимпиады-2008 с российским гражданством Бекки Хэммон. Об этом сообщили в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Бекки Хэммон в своей речи при вступлении в Зал славы 2023 года вспоминает свой жизненный путь и легендарную карьеру», — говорится на сайте НБА. На данный момент Хэммон — главный тренер Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) «Лас Вегас».

Три года назад она стала первой женщиной, которая руководила командой НБА. Российское гражданство у нее появилось в 2008 году. Тогда она участвовала в Олимпийских играх и выиграла в составе российской сборной бронзу. На следующий год она уже получила серебро во время чемпионата Европы в составе национальной сборной.

Хэммон 46 лет. За время своей карьеры она принимала участие в матчах лигах всех звезд. В 2022 году она стала чемпионом WNBA. Также в том году она была признана тренером года в лиге.

Также Зал славы баскетбола были включены и другие выдающееся спортсмены. Среди них: трехкратный чемпион НБА американец Дуэйн Уэйд, главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович, спортсмены Дирк Новицки, Тони Паркер, Пау Газоля.

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В Зал славы баскетбола попала американская баскетболистка, призерша Олимпиады-2008 с российским гражданством Бекки Хэммон. Об этом сообщили в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Бекки Хэммон в своей речи при вступлении в Зал славы 2023 года вспоминает свой жизненный путь и легендарную карьеру», — говорится на сайте НБА. На данный момент Хэммон — главный тренер Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) «Лас Вегас». Три года назад она стала первой женщиной, которая руководила командой НБА. Российское гражданство у нее появилось в 2008 году. Тогда она участвовала в Олимпийских играх и выиграла в составе российской сборной бронзу. На следующий год она уже получила серебро во время чемпионата Европы в составе национальной сборной. Хэммон 46 лет. За время своей карьеры она принимала участие в матчах лигах всех звезд. В 2022 году она стала чемпионом WNBA. Также в том году она была признана тренером года в лиге. Также Зал славы баскетбола были включены и другие выдающееся спортсмены. Среди них: трехкратный чемпион НБА американец Дуэйн Уэйд, главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович, спортсмены Дирк Новицки, Тони Паркер, Пау Газоля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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