Приставам поручили возбудить уголовное дело на мэрию в ХМАО

Приставам поручили возбудить уголовное дело против мэрии Лянтора из-за долгов

16 августа 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Дело собираются возбуждать по двум статьям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Судебным приставам поручили возбудить уголовное дело в отношении мэрии Лянтора из-за долгов. Об этом URA.RU сообщил источник из окружных силовых структур. После обращения предпринимателя Евгения Городилова к руководителю СКР Александру Бастрыкину с жалобой, что мэрия Лянтора не исполняет решение суда и не выплачивает долги, окружное управление следственного комитета начало проверку. «В результате были выявлены признаки состава преступления, предусмотренные статьями неисполнение приговора суда и злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Уголовные дела по этим статьям расследуют судебные приставы, куда и были направлены материалы проверки», — сообщил источник. Предприниматель Городилов подтвердил журналисту URA.RU, что его жалобой занимаются судебные приставы. Кроме этого, он предоставил уведомление из СК о направлении результатов проверки в другое ведомство. В окружном ФССП получить комментарий на момент публикации не удалось. По номерам, указанным на сайте, никто не ответил. Между тем источник сообщил, что приставы уже начали собирать материалы для направления в суд. «Решение о возбуждении уголовного дела будет принимать суд. Приставам нужно только подготовить необходимые документы. Признаки состава преступления там есть», — сообщил собеседник. В окружном следственном управлении СК РФ по ХМАО журналисту URA.RU сообщили, что следователи поступили согласно процессуальному законодательству. «Если материалы проверки были направлены в ФССП, значит, на то были основания», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что бизнесмен из ХМАО распродал имущество из-за конфликта с мэрией Лянтора, которая не выплачивает ему деньги по контракту. Городилову пришлось продать единственное жилье, автомобиль жены и имущество, чтобы выплатить зарплаты сотрудникам и долги банкам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Судебным приставам поручили возбудить уголовное дело в отношении мэрии Лянтора из-за долгов. Об этом URA.RU сообщил источник из окружных силовых структур. После обращения предпринимателя Евгения Городилова к руководителю СКР Александру Бастрыкину с жалобой, что мэрия Лянтора не исполняет решение суда и не выплачивает долги, окружное управление следственного комитета начало проверку. «В результате были выявлены признаки состава преступления, предусмотренные статьями неисполнение приговора суда и злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Уголовные дела по этим статьям расследуют судебные приставы, куда и были направлены материалы проверки», — сообщил источник. Предприниматель Городилов подтвердил журналисту URA.RU, что его жалобой занимаются судебные приставы. Кроме этого, он предоставил уведомление из СК о направлении результатов проверки в другое ведомство. В окружном ФССП получить комментарий на момент публикации не удалось. По номерам, указанным на сайте, никто не ответил. Между тем источник сообщил, что приставы уже начали собирать материалы для направления в суд. «Решение о возбуждении уголовного дела будет принимать суд. Приставам нужно только подготовить необходимые документы. Признаки состава преступления там есть», — сообщил собеседник. В окружном следственном управлении СК РФ по ХМАО журналисту URA.RU сообщили, что следователи поступили согласно процессуальному законодательству. «Если материалы проверки были направлены в ФССП, значит, на то были основания», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что бизнесмен из ХМАО распродал имущество из-за конфликта с мэрией Лянтора, которая не выплачивает ему деньги по контракту. Городилову пришлось продать единственное жилье, автомобиль жены и имущество, чтобы выплатить зарплаты сотрудникам и долги банкам.