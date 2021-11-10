Бизнесмен из ХМАО распродал имущество из-за конфликта с мэрией

Предприниматель остался без единственного жилья Фото: Владимир Жабриков

Бизнесмен из Сургутского района Евгений Городилов продал единственное жилье, автомобиль жены и имущество, чтобы выплатить зарплаты сотрудникам и долги банкам. Как объяснил URA.RU предприниматель, на этот шаг он пошел вынужденно, так как мэрия Лянтора якобы не оплатила выполненные его компанией «Интеграция» услуги по обслуживанию улиц и дорог.

«У меня не было выбора: я продал свою квартиру в Сургуте и сейчас снимаю жилье. Пришлось продать и машину супруги, два трактора компании „Интеграция“ и мини-погрузчик. На меня возбуждено исполнительное производство из-за долгов перед банками, даже мой личный автомобиль находится в аресте», — рассказал бизнесмен.

Предприниматель заявляет, что как физлицо он должен банкам 2 млн 800 тысяч рублей, а долг его компании перед кредитными учреждениями уже перевалил за 2 млн. По словам Городилова, кредиты он брал, чтобы выплатить зарплаты сотрудникам, пока решается вопрос оплаты долгов со стороны мэрии Лянтора. По мнению бизнесмена, администрация якобы намеренно затягивает процесс оплаты, несмотря на решения судов. Дозвониться до главы Лянтора Сергея Махини URA.RU не удалось, градоначальник не ответил на звонок журналиста.

Ранее URA.RU сообщало, что арбитражный суд ХМАО отказался банкротить мэрию Лянтора. Бизнесмен Евгений Городилов подал иск в адрес администрации из-за долгов, которые по оценкам предпринимателя составляют уже более 50 миллионов рублей.