15 августа 2023

Житель Курганской области угнал у школьницы электросамокат

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, самокат, электросамокаты
Электросамокат угнали в Целинном округе Фото:

Житель Целинного муниципального округа Курганской области украл у школьницы электросамокат, пока та находилась в магазине. Данная информация размещена на сайте областного УМВД.

«Школьница на электросамокате приехала в магазин и оставила средство передвижения на улице. Находясь внутри торгового объекта, девочка и продавец увидели, как самокат забирает посторонний мужчина и начинает на нем передвижение», — рассказали в ведомстве.

Девочка некоторое время бежала за мужчиной на электросамокате, прося его остановится, но угонщик этого не сделал. Школьница сообщила об этом матери. Позже полицейские поймали 41-летнего мужчину. Во время езды угнанный электросамокат разрядился, поэтому мужчина его спрятал. Позже он показал это место полицейским. Самокат вернули школьнице. Мужчину обвиняют в грабеже. Ему грозит до четырех лет лишения свободы. Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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Житель Целинного муниципального округа Курганской области украл у школьницы электросамокат, пока та находилась в магазине. Данная информация размещена на сайте областного УМВД. «Школьница на электросамокате приехала в магазин и оставила средство передвижения на улице. Находясь внутри торгового объекта, девочка и продавец увидели, как самокат забирает посторонний мужчина и начинает на нем передвижение», — рассказали в ведомстве. Девочка некоторое время бежала за мужчиной на электросамокате, прося его остановится, но угонщик этого не сделал. Школьница сообщила об этом матери. Позже полицейские поймали 41-летнего мужчину. Во время езды угнанный электросамокат разрядился, поэтому мужчина его спрятал. Позже он показал это место полицейским. Самокат вернули школьнице. Мужчину обвиняют в грабеже. Ему грозит до четырех лет лишения свободы. Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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