Житель Курганской области угнал у школьницы электросамокат

16 августа 2023 в 17:32 Размер текста - 17 +

Электросамокат угнали в Целинном округе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Целинного муниципального округа Курганской области украл у школьницы электросамокат, пока та находилась в магазине. Данная информация размещена на сайте областного УМВД. «Школьница на электросамокате приехала в магазин и оставила средство передвижения на улице. Находясь внутри торгового объекта, девочка и продавец увидели, как самокат забирает посторонний мужчина и начинает на нем передвижение», — рассказали в ведомстве. Девочка некоторое время бежала за мужчиной на электросамокате, прося его остановится, но угонщик этого не сделал. Школьница сообщила об этом матери. Позже полицейские поймали 41-летнего мужчину. Во время езды угнанный электросамокат разрядился, поэтому мужчина его спрятал. Позже он показал это место полицейским. Самокат вернули школьнице. Мужчину обвиняют в грабеже. Ему грозит до четырех лет лишения свободы. Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Житель Целинного муниципального округа Курганской области украл у школьницы электросамокат, пока та находилась в магазине. Данная информация размещена на сайте областного УМВД. «Школьница на электросамокате приехала в магазин и оставила средство передвижения на улице. Находясь внутри торгового объекта, девочка и продавец увидели, как самокат забирает посторонний мужчина и начинает на нем передвижение», — рассказали в ведомстве. Девочка некоторое время бежала за мужчиной на электросамокате, прося его остановится, но угонщик этого не сделал. Школьница сообщила об этом матери. Позже полицейские поймали 41-летнего мужчину. Во время езды угнанный электросамокат разрядился, поэтому мужчина его спрятал. Позже он показал это место полицейским. Самокат вернули школьнице. Мужчину обвиняют в грабеже. Ему грозит до четырех лет лишения свободы. Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.