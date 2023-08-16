В центре Екатеринбурга запретят парковать электросамокаты

В центре Екатеринбурга 19 августа запретят парковать электросамокаты и снизят их скорость. Об этом сообщили в пресс-службе компании Whoosh.
«19 августа в течение всего дня будет действовать ограничение скорости в центральной части Екатеринбурга. Вся информация об этом, включая границы зоны и действующие парковки, будет доступна в приложении», — пишет Е1.RU, ссылаясь на представителей Whoosh.
В компании добавили, что в этот день будут введены ограничения по завершению поездок. В границах улиц Московской, Малышева, Карла Либкнехта, Николая Никонова, переулка Красного и улицы Челюскинцев 19 августа скорость передвижения электросамокатов снизят до шести км/ч, сообщили изданию в сервисе «Яндекс Go».
Журналист URA.RU отправил запрос в кикшеринговую компанию Whoosh. Ответ ожидается.
В июне подобный запрет вводили на время проведения фестиваля «Ночь музыки» в Екатеринбурге. Скорость самокатов Whoosh была ограничена до 15 км/ч.
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