В центре Екатеринбурга запретят парковать электросамокаты

В Екатеринбурге снизят скорость самокатов из-за Дня города

17 августа 2023 в 07:23 Размер текста - 17 +

Ограничения будут действовать лишь сутки Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Екатеринбург празднует 300-летие В центре Екатеринбурга 19 августа запретят парковать электросамокаты и снизят их скорость. Об этом сообщили в пресс-службе компании Whoosh. «19 августа в течение всего дня будет действовать ограничение скорости в центральной части Екатеринбурга. Вся информация об этом, включая границы зоны и действующие парковки, будет доступна в приложении», — пишет Е1.RU, ссылаясь на представителей Whoosh. В компании добавили, что в этот день будут введены ограничения по завершению поездок. В границах улиц Московской, Малышева, Карла Либкнехта, Николая Никонова, переулка Красного и улицы Челюскинцев 19 августа скорость передвижения электросамокатов снизят до шести км/ч, сообщили изданию в сервисе «Яндекс Go». Журналист URA.RU отправил запрос в кикшеринговую компанию Whoosh. Ответ ожидается. В июне подобный запрет вводили на время проведения фестиваля «Ночь музыки» в Екатеринбурге. Скорость самокатов Whoosh была ограничена до 15 км/ч.

В центре Екатеринбурга 19 августа запретят парковать электросамокаты и снизят их скорость. Об этом сообщили в пресс-службе компании Whoosh. «19 августа в течение всего дня будет действовать ограничение скорости в центральной части Екатеринбурга. Вся информация об этом, включая границы зоны и действующие парковки, будет доступна в приложении», — пишет Е1.RU, ссылаясь на представителей Whoosh. В компании добавили, что в этот день будут введены ограничения по завершению поездок. В границах улиц Московской, Малышева, Карла Либкнехта, Николая Никонова, переулка Красного и улицы Челюскинцев 19 августа скорость передвижения электросамокатов снизят до шести км/ч, сообщили изданию в сервисе «Яндекс Go». Журналист URA.RU отправил запрос в кикшеринговую компанию Whoosh. Ответ ожидается. В июне подобный запрет вводили на время проведения фестиваля «Ночь музыки» в Екатеринбурге. Скорость самокатов Whoosh была ограничена до 15 км/ч.