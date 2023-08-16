16 августа 2023

В центре Екатеринбурга запретят парковать электросамокаты

В Екатеринбурге снизят скорость самокатов из-за Дня города
© Служба новостей «URA.RU»
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Электросамокаты. Екатеринбург, самокат, электросамокат, Whoosh
Ограничения будут действовать лишь сутки Фото:
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В центре Екатеринбурга 19 августа запретят парковать электросамокаты и снизят их скорость. Об этом сообщили в пресс-службе компании Whoosh.

«19 августа в течение всего дня будет действовать ограничение скорости в центральной части Екатеринбурга. Вся информация об этом, включая границы зоны и действующие парковки, будет доступна в приложении», — пишет Е1.RU, ссылаясь на представителей Whoosh.

В компании добавили, что в этот день будут введены ограничения по завершению поездок. В границах улиц Московской, Малышева, Карла Либкнехта, Николая Никонова, переулка Красного и улицы Челюскинцев 19 августа скорость передвижения электросамокатов снизят до шести км/ч, сообщили изданию в сервисе «Яндекс Go».

Журналист URA.RU отправил запрос в кикшеринговую компанию Whoosh. Ответ ожидается.

В июне подобный запрет вводили на время проведения фестиваля «Ночь музыки» в Екатеринбурге. Скорость самокатов Whoosh была ограничена до 15 км/ч.

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В центре Екатеринбурга 19 августа запретят парковать электросамокаты и снизят их скорость. Об этом сообщили в пресс-службе компании Whoosh. «19 августа в течение всего дня будет действовать ограничение скорости в центральной части Екатеринбурга. Вся информация об этом, включая границы зоны и действующие парковки, будет доступна в приложении», — пишет Е1.RU, ссылаясь на представителей Whoosh. В компании добавили, что в этот день будут введены ограничения по завершению поездок. В границах улиц Московской, Малышева, Карла Либкнехта, Николая Никонова, переулка Красного и улицы Челюскинцев 19 августа скорость передвижения электросамокатов снизят до шести км/ч, сообщили изданию в сервисе «Яндекс Go». Журналист URA.RU отправил запрос в кикшеринговую компанию Whoosh. Ответ ожидается. В июне подобный запрет вводили на время проведения фестиваля «Ночь музыки» в Екатеринбурге. Скорость самокатов Whoosh была ограничена до 15 км/ч.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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