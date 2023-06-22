В Екатеринбурге запретят парковать самокаты

На время праздничных мероприятий скорость самокатов будет ограничена
В центре Екатеринбурга запретят парковку самокатов. Кроме всего, будет ограничена скорость самокатов. Данная информация появилась в постановлении о проведении фестиваля «Ночь музыки».
«На время праздничных мероприятий мы вводим автоматическое ограничение скорости в местах массового скопления горожан. Скорость самокатов Whoosh будет ограничена до 15 км/ч», — сообщили Е1.RU в пресс-службе сервиса по шерингу самокатов.
Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге стартует ежегодный музыкальный фестиваль «Ночь музыки». Мероприятие пройдет в ночь на 24 июня. На 100 площадках будут выступать 2500 музыкантов.
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