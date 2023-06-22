22 июня 2023

В Екатеринбурге запретят парковать самокаты

В Екатеринбурге запретят парковать самокаты из-за фестиваля «Ночь музыки»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мурал Александр Невский. Екатеринбург, самокаты, электросамокат, невский александр, мурал невский
На время праздничных мероприятий скорость самокатов будет ограничена Фото:

В центре Екатеринбурга запретят парковку самокатов. Кроме всего, будет ограничена скорость самокатов. Данная информация появилась в постановлении о проведении фестиваля «Ночь музыки».

«На время праздничных мероприятий мы вводим автоматическое ограничение скорости в местах массового скопления горожан. Скорость самокатов Whoosh будет ограничена до 15 км/ч», — сообщили Е1.RU в пресс-службе сервиса по шерингу самокатов.

Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге стартует ежегодный музыкальный фестиваль «Ночь музыки». Мероприятие пройдет в ночь на 24 июня. На 100 площадках будут выступать 2500 музыкантов.

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В центре Екатеринбурга запретят парковку самокатов. Кроме всего, будет ограничена скорость самокатов. Данная информация появилась в постановлении о проведении фестиваля «Ночь музыки». «На время праздничных мероприятий мы вводим автоматическое ограничение скорости в местах массового скопления горожан. Скорость самокатов Whoosh будет ограничена до 15 км/ч», — сообщили Е1.RU в пресс-службе сервиса по шерингу самокатов. Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге стартует ежегодный музыкальный фестиваль «Ночь музыки». Мероприятие пройдет в ночь на 24 июня. На 100 площадках будут выступать 2500 музыкантов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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