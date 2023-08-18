Алкогольная компания Pernod Ricard останется в РФ за счет параллельного импорта

18 августа 2023 в 05:40 Размер текста - 17 +

За год бренд Pernod Ricard сократил поставки алкоголя в РФ в два раза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бренды алкогольной компании Pernod Ricard будут представлены в России за счет параллельного импорта. Об этом рассказал «Коммерсант». «Ключевые бренды Pernod Ricard останутся в стране за счет параллельного импорта. Содержать представительство сегодня рискованно, что показывает давление за границей на Bacardi после публикаций о продолжении работы компании в РФ», — сообщил « Коммерсанту» директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. По данным издания, количество ввезенной в Россию продукции Pernod Ricard сократилось за год почти в два раза. «В 2020—2021 годах компания импортировала примерно по 14 миллионов литров крепкого спиртного в РФ. В 2022 году, после начала конфликта на Украине и ужесточения западных санкций, сократила ввоз до 6,95 миллионов», — сообщил «Коммерсант». В портфель Pernod Ricard входят бренды Chivas Regal, Jameson, Ballantine`s, Beefeater, Absolut, Olmeca, Ararat. В мае 2023 года Pernod Ricard объявил о прекращении поставок всех международных брендов в РФ.

Бренды алкогольной компании Pernod Ricard будут представлены в России за счет параллельного импорта. Об этом рассказал «Коммерсант». «Ключевые бренды Pernod Ricard останутся в стране за счет параллельного импорта. Содержать представительство сегодня рискованно, что показывает давление за границей на Bacardi после публикаций о продолжении работы компании в РФ», — сообщил «Коммерсанту» директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. По данным издания, количество ввезенной в Россию продукции Pernod Ricard сократилось за год почти в два раза. «В 2020—2021 годах компания импортировала примерно по 14 миллионов литров крепкого спиртного в РФ. В 2022 году, после начала конфликта на Украине и ужесточения западных санкций, сократила ввоз до 6,95 миллионов», — сообщил «Коммерсант». В портфель Pernod Ricard входят бренды Chivas Regal, Jameson, Ballantine`s, Beefeater, Absolut, Olmeca, Ararat. В мае 2023 года Pernod Ricard объявил о прекращении поставок всех международных брендов в РФ.