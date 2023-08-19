19 августа 2023
18 августа 2023

Пожарные потушили огонь в лесу у курганского села Погорелка. Видео

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Пожарные 20 августа потушили огонь в лесу у села Погорелка в Курганской области Фото:

Пожарные 20 августа потушили огонь в лесу недалеко от села Погорелка Шадринского округа (Курганская область). Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.

«Пожар в лесу недалеко от села Погорелка потушили в 14 часов 20 августа. Лес горел на площади одной сотой части гектара», — уточнили в ведомстве.

По данным МЧС, огонь тушили 11 человек, включая сотрудников арендатора и лесников. На месте работали шесть единиц техники.

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Пожарные 20 августа потушили огонь в лесу недалеко от села Погорелка Шадринского округа (Курганская область). Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области. «Пожар в лесу недалеко от села Погорелка потушили в 14 часов 20 августа. Лес горел на площади одной сотой части гектара», — уточнили в ведомстве. По данным МЧС, огонь тушили 11 человек, включая сотрудников арендатора и лесников. На месте работали шесть единиц техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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