Пожарные 20 августа потушили огонь в лесу у села Погорелка в Курганской области
Пожарные 20 августа потушили огонь в лесу недалеко от села Погорелка Шадринского округа (Курганская область). Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.
«Пожар в лесу недалеко от села Погорелка потушили в 14 часов 20 августа. Лес горел на площади одной сотой части гектара», — уточнили в ведомстве.
По данным МЧС, огонь тушили 11 человек, включая сотрудников арендатора и лесников. На месте работали шесть единиц техники.
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