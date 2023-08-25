Путин наградил ямальских учителей и работников нефтегазовой отрасли

Путин подписал указ о награждении ямальских учителей и работников нефтегазовой отрасли
Президент РФ Владимир Путин наградил учителя из Ноябрьска медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», а также нескольким сотрудникам нефтегазовой отрасли присвоил почетные звания. Перечень опубликован в соответствующем
- Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» наградить Онищенко Татьяну Ивановну, учителя МБОУ «СОШ №8» города Ноябрьск;
- Присвоить почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» Войнаровской Ольге Анатольевне, учителю МАОУ «Многопрофильный лицей» города Муравленко;
За заслуги в области нефтяной и газовой промышленности, многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации»:
- Гильмуллину Фидарису Разитовичу, оператору по добыче нефти и газа АО «Газпромнефть-Ноябрьскгаз»;
- Горбунову Вадиму Вячеславовичу, оператору по добыче нефти и газа АО «Газпром добыча Уренгой» «Нефтегазодобывающее управление»;
- Дмытриву Игорю Михайловичу, слесарю-ремонтнику филиала «Ноябрьское управление магистральных нефтепроводов» АО «Транснефть-Сибирь»;
- Иванову Александру Сергеевичу, слесарю по ремонту технологических установок газового промысла филиала ООО «Газпром добыча Уренгой» «Уренгойское газопромысловое управление»;
- Тальвик Любомире Олеговне, старшему диспетчеру филиала ООО «Газпром добыча Уренгой» «Газопромысловое управление по разработке ачимовских отложений»;
- Хусаенову Сиреню Давзятовичу, начальнику отдела филиала ООО «Газпром добыча Уренгой» «Уренгойское газопромысловое управление».
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