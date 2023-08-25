25 августа 2023

Путин наградил ямальских учителей и работников нефтегазовой отрасли

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Эфиопии Аби Ахмедом. Санкт-Петербург, путин владимир
Путин подписал указ о награждении ямальских учителей и работников нефтегазовой отрасли Фото:

Президент РФ Владимир Путин наградил учителя из Ноябрьска медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», а также нескольким сотрудникам нефтегазовой отрасли присвоил почетные звания. Перечень опубликован в соответствующем указе на официальном сайте правительства РФ:

  • Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» наградить Онищенко Татьяну Ивановну, учителя МБОУ «СОШ №8» города Ноябрьск;
  • Присвоить почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» Войнаровской Ольге Анатольевне, учителю МАОУ «Многопрофильный лицей» города Муравленко;

За заслуги в области нефтяной и газовой промышленности, многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации»:

  • Гильмуллину Фидарису Разитовичу, оператору по добыче нефти и газа АО «Газпромнефть-Ноябрьскгаз»;
  • Горбунову Вадиму Вячеславовичу, оператору по добыче нефти и газа АО «Газпром добыча Уренгой» «Нефтегазодобывающее управление»;
  • Дмытриву Игорю Михайловичу, слесарю-ремонтнику филиала «Ноябрьское управление магистральных нефтепроводов» АО «Транснефть-Сибирь»;
  • Иванову Александру Сергеевичу, слесарю по ремонту технологических установок газового промысла филиала ООО «Газпром добыча Уренгой» «Уренгойское газопромысловое управление»;
  • Тальвик Любомире Олеговне, старшему диспетчеру филиала ООО «Газпром добыча Уренгой» «Газопромысловое управление по разработке ачимовских отложений»;
  • Хусаенову Сиреню Давзятовичу, начальнику отдела филиала ООО «Газпром добыча Уренгой» «Уренгойское газопромысловое управление».

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин наградил учителя из Ноябрьска медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», а также нескольким сотрудникам нефтегазовой отрасли присвоил почетные звания. Перечень опубликован в соответствующем указе на официальном сайте правительства РФ: За заслуги в области нефтяной и газовой промышленности, многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации»:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...