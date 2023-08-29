Весь экипаж вертолета Ми-8 погиб при крушении под Челябинском. Фото

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Гражданская авиация. Пермь, utair, авиация, ютэйр, ми 26
Место крушения вертолета оцепили экстренные службы Фото:
новость из сюжета
Под Челябинском потерпел крушение вертолет ФСБ

Все три члена экипажа вертолета Ми-8 Пограничного управления ФСБ РФ по области, рухнувшего недалеко от Челябинска 29 августа, погибли. Их тела удалось достать из-под обломков.

«На борту был экипаж. Он погиб», — сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Вертолет выполнял тренировочный полет. В какой-то момент что-то пошло не так. Очевидцы в социальных сетях сообщают, что сначала вертолет начало бросать из стороны в сторону. После он сделал свечу и рухнул.

Вертолет принадлежал Пограничному управлении ФСБ РФ по Челябинской области. В пресс-службе ведомства на звонок не отвечают.

URA.RU направило запрос в пресс-службу Центрального межрегионального следственного управления на транспорте следственного комитета РФ (ЦМСУТ СК РФ). На момент публикации ответа не последовало. В пресс-службе УТ МВД России по УрФО от комментариев воздержались.

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Все три члена экипажа вертолета Ми-8 Пограничного управления ФСБ РФ по области, рухнувшего недалеко от Челябинска 29 августа, погибли. Их тела удалось достать из-под обломков. «На борту был экипаж. Он погиб», — сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Вертолет выполнял тренировочный полет. В какой-то момент что-то пошло не так. Очевидцы в социальных сетях сообщают, что сначала вертолет начало бросать из стороны в сторону. После он сделал свечу и рухнул. Вертолет принадлежал Пограничному управлении ФСБ РФ по Челябинской области. В пресс-службе ведомства на звонок не отвечают. URA.RU направило запрос в пресс-службу Центрального межрегионального следственного управления на транспорте следственного комитета РФ (ЦМСУТ СК РФ). На момент публикации ответа не последовало. В пресс-службе УТ МВД России по УрФО от комментариев воздержались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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