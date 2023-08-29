Место крушения вертолета оцепили экстренные службы Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Под Челябинском потерпел крушение вертолет ФСБ

Все три члена экипажа вертолета Ми-8 Пограничного управления ФСБ РФ по области, рухнувшего недалеко от Челябинска 29 августа, погибли. Их тела удалось достать из-под обломков.

«На борту был экипаж. Он погиб», — сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Вертолет выполнял тренировочный полет. В какой-то момент что-то пошло не так. Очевидцы в социальных сетях сообщают, что сначала вертолет начало бросать из стороны в сторону. После он сделал свечу и рухнул.

Вертолет принадлежал Пограничному управлении ФСБ РФ по Челябинской области. В пресс-службе ведомства на звонок не отвечают.

URA.RU направило запрос в пресс-службу Центрального межрегионального следственного управления на транспорте следственного комитета РФ (ЦМСУТ СК РФ). На момент публикации ответа не последовало. В пресс-службе УТ МВД России по УрФО от комментариев воздержались.

Фото: издание SHOT

Фото: издание SHOT