Под Челябинском рухнул вертолет Ми-8. Видео

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Гражданская авиация. Пермь, летчики, экипаж, ми 8, кабина вертолета, тайга, ютэйр, вертолетные услуги, поиск пропавших людей, пилоты вертолета
На борту находилось три человека Фото:
новость из сюжета
Под Челябинском потерпел крушение вертолет ФСБ

Вертолет Ми-8 29 августа рухнул недалеко от поселка Прудный (Челябинская область). В пресс-службе УТ МВД России по УрФО сообщили, что уточнят информацию. По предварительным данным, на борту находилось три человека. Момент падения опубликовали очевидцы в социальных сетях.

«Муж видел падение. Вертолет не военный, белый. Матыляло во все стороны, потом встал свечой и пошел вниз. Взрыва не было», — написала Людмила Б в группе «Хорошие Новости. Красное Поле» в «ВКонтакте».

По данным URA.RU, ЧП произошло между ЖК «Прудный» и Шаголом. Место падения оцеплено. Вертолет выполнял тренировочный полет, на борту находили пограничники. В пресс-службе Пограничного управления ФСБ РФ по Челябинской области на звонок не ответили.

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Вертолет Ми-8 29 августа рухнул недалеко от поселка Прудный (Челябинская область). В пресс-службе УТ МВД России по УрФО сообщили, что уточнят информацию. По предварительным данным, на борту находилось три человека. Момент падения опубликовали очевидцы в социальных сетях. «Муж видел падение. Вертолет не военный, белый. Матыляло во все стороны, потом встал свечой и пошел вниз. Взрыва не было», — написала Людмила Б в группе «Хорошие Новости. Красное Поле» в «ВКонтакте». По данным URA.RU, ЧП произошло между ЖК «Прудный» и Шаголом. Место падения оцеплено. Вертолет выполнял тренировочный полет, на борту находили пограничники. В пресс-службе Пограничного управления ФСБ РФ по Челябинской области на звонок не ответили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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