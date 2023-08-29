На борту находилось три человека Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Под Челябинском потерпел крушение вертолет ФСБ

Вертолет Ми-8 29 августа рухнул недалеко от поселка Прудный (Челябинская область). В пресс-службе УТ МВД России по УрФО сообщили, что уточнят информацию. По предварительным данным, на борту находилось три человека. Момент падения опубликовали очевидцы в социальных сетях.

«Муж видел падение. Вертолет не военный, белый. Матыляло во все стороны, потом встал свечой и пошел вниз. Взрыва не было», — написала Людмила Б в группе «Хорошие Новости. Красное Поле» в «ВКонтакте».

По данным URA.RU, ЧП произошло между ЖК «Прудный» и Шаголом. Место падения оцеплено. Вертолет выполнял тренировочный полет, на борту находили пограничники. В пресс-службе Пограничного управления ФСБ РФ по Челябинской области на звонок не ответили.