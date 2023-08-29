Челябинцы видели, как вертолет Ми-8 ФСБ перед крушением 29 августа сорвался в штопор. Об этом URA.RU рассказала очевидец ЧП.
«Он сначала кружил над нами и как-то низко летел. В окно смотрю, а он — штопором вниз и сильный грохот. Мне показалось, что он пытался сесть, но его как-то замотало. Дыма и огня не было. Но мы с дочкой туда побежали. Пока бежали, было три или четыре хлопка. Пока добежали, уже было все в огне», — рассказал женщина.
Другие очевидцы также утверждают, что взрыва не было. Вертолет принадлежал авиаотряду погрануправления ФСБ. На борту находилось три человека. Все погибли.
Вертолет Ми-8 рухнул под Челябинском 29 августа в 15:03 под местному времени. В день крушения экипаж выполнял тренировочный полет. Причиной крушения могла стать плохая видимость.
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