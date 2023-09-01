Экономист рассказала, кому в России будут реже выдавать кредиты

Экономист Белячникова: банки будут реже кредитовать россиян с долговой нагрузкой от 50%
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Россиянам с долговой нагрузкой от 50% будет сложнее получить новый кредит Фото:

Банки будут реже кредитовать россиян, отдающих на погашение долгов больше половины ежемесячного дохода. Такое мнение высказала доцент Российского экономического университета имени Плеханова Татьяна Белянчикова.

«Раньше меры касались клиентов долговой нагрузкой — выше 80%, сейчас они касаются заемщиков с показателем долговой нагрузки от 50%. Банки будут чаще воздерживаться от кредитования таких клиентов», — сказала она порталу Gazeta.ru.

Также эксперт не исключила, что банки при выдаче крупных сумм будут требовать от заемщиков предоставления залога. Это может вызвать волну негодования среди них, считает Белянчикова.

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Банки будут реже кредитовать россиян, отдающих на погашение долгов больше половины ежемесячного дохода. Такое мнение высказала доцент Российского экономического университета имени Плеханова Татьяна Белянчикова. «Раньше меры касались клиентов долговой нагрузкой — выше 80%, сейчас они касаются заемщиков с показателем долговой нагрузки от 50%. Банки будут чаще воздерживаться от кредитования таких клиентов», — сказала она порталу Gazeta.ru. Также эксперт не исключила, что банки при выдаче крупных сумм будут требовать от заемщиков предоставления залога. Это может вызвать волну негодования среди них, считает Белянчикова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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