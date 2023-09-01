Экономист рассказала, кому в России будут реже выдавать кредиты

Экономист Белячникова: банки будут реже кредитовать россиян с долговой нагрузкой от 50%

01 сентября 2023 в 18:00 Размер текста - 17 +

Россиянам с долговой нагрузкой от 50% будет сложнее получить новый кредит Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Банки будут реже кредитовать россиян, отдающих на погашение долгов больше половины ежемесячного дохода. Такое мнение высказала доцент Российского экономического университета имени Плеханова Татьяна Белянчикова. «Раньше меры касались клиентов долговой нагрузкой — выше 80%, сейчас они касаются заемщиков с показателем долговой нагрузки от 50%. Банки будут чаще воздерживаться от кредитования таких клиентов», — сказала она порталу Gazeta.ru . Также эксперт не исключила, что банки при выдаче крупных сумм будут требовать от заемщиков предоставления залога. Это может вызвать волну негодования среди них, считает Белянчикова.

Банки будут реже кредитовать россиян, отдающих на погашение долгов больше половины ежемесячного дохода. Такое мнение высказала доцент Российского экономического университета имени Плеханова Татьяна Белянчикова. «Раньше меры касались клиентов долговой нагрузкой — выше 80%, сейчас они касаются заемщиков с показателем долговой нагрузки от 50%. Банки будут чаще воздерживаться от кредитования таких клиентов», — сказала она порталу Gazeta.ru. Также эксперт не исключила, что банки при выдаче крупных сумм будут требовать от заемщиков предоставления залога. Это может вызвать волну негодования среди них, считает Белянчикова.