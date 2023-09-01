В курганском округе в аварии легковушки с грузовиком погибла женщина, пострадали трое детей

В Шатровском районе Форд въехал в самосвал Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Шатровском округе Курганской области при столкновении автомобиля Ford Explorer со стоящим самосвалом погибла девушка-пассажир. Водитель легковушки и трое детей получили травмы, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Курганской области.

«Водитель 1988 года рождения на автомобиле Ford Explorer превысил безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил столкновение со стоящим за барьерным ограждением автомобилем грузовиком (SHAANQI SX3255DR384). В результате ДТП водитель легкового автомобиля и трое его детей (девочки 2017 и 2012 годов рождения и мальчик 2013 годов рождения) получили телесные повреждения. Еще один пассажир, девушка 1994 года рождения, от полученных травм скончалась в больнице», — говорится в сообщении ведомства.

Авария произошла на 85 километре дороги Шадринск — Ялуторовск. Один из пассажиров — шестилетняя девочка была без детского автокресла, что является нарушением. Сотрудники ГИБДД отмечают, что неправильный выбор скорости — это одна из частых причин аварий на дороге в сложных погодных условиях.