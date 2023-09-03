03 сентября 2023
02 сентября 2023

Из-за скандала со школой на «курганской Рублевке» уволен чиновник

В Курганской области уволили директора УКС Кетовского округа
© Служба новостей «URA.RU»
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В Курганской области из-за скандала со школой пострадали власти Кетовского округа Фото:

В Курганской области уволили начальника управления капитального строительства администрации Кетовского округа, так называемая «курганская Рублевка». Фамилия уволенного чиновника не уточняется. Ранее недоделки при ремонте школы в селе Иковка раскритиковали родители и школьники в социальных сетях. Об сообщает глава Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале.

«К сожалению, подобные „приветы“ становятся „фирменным почерком“ некоторых представителей местных властей. Начальник УКСа, подписывавший документы, уволен. Главе администрации сделано замечание по ненадлежащему качеству контроля за важнейшими объектами», — указано в посте telegram-канала «силаVправде (V. Шумков)».

Сообщается, что школу буду доделывать с софинансированием. Шумков также отметил, что обратил внимание главы Кетовского округа на просьбу жителей на необходимость качественного содержания дороги в поселке Придорожный. «Настоятельно порекомендовал поправить ситуацию с текущим содержанием, а также отработать эту дорогу в щебеночном исполнении», — пишет губернатор Шумков.

В социальных сетях ранее сообщалось, что капитальный ремонт в школе в селе Иковка был не завершен. Со слов местных жителей, в учебном заведении не был готов пищеблок. Также отмечается, что состояние лестничных пролетов после капремонта было опасным, а после работ осталась трещина, которая была ранее.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к главе Кетовского округа по номеру, который находится в распоряжении редакции. Сообщается, что главе муниципалитета данная информация об увольнении чиновника не известна.

Ранее URA.RU писало, что ответственного за стройки на «курганской Рублевке» наказали после проверки. В отношении чиновника возбудили административное дело.

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В Курганской области уволили начальника управления капитального строительства администрации Кетовского округа, так называемая «курганская Рублевка». Фамилия уволенного чиновника не уточняется. Ранее недоделки при ремонте школы в селе Иковка раскритиковали родители и школьники в социальных сетях. Об сообщает глава Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале. «К сожалению, подобные „приветы“ становятся „фирменным почерком“ некоторых представителей местных властей. Начальник УКСа, подписывавший документы, уволен. Главе администрации сделано замечание по ненадлежащему качеству контроля за важнейшими объектами», — указано в посте telegram-канала «силаVправде (V. Шумков)». Сообщается, что школу буду доделывать с софинансированием. Шумков также отметил, что обратил внимание главы Кетовского округа на просьбу жителей на необходимость качественного содержания дороги в поселке Придорожный. «Настоятельно порекомендовал поправить ситуацию с текущим содержанием, а также отработать эту дорогу в щебеночном исполнении», — пишет губернатор Шумков. В социальных сетях ранее сообщалось, что капитальный ремонт в школе в селе Иковка был не завершен. Со слов местных жителей, в учебном заведении не был готов пищеблок. Также отмечается, что состояние лестничных пролетов после капремонта было опасным, а после работ осталась трещина, которая была ранее. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к главе Кетовского округа по номеру, который находится в распоряжении редакции. Сообщается, что главе муниципалитета данная информация об увольнении чиновника не известна. Ранее URA.RU писало, что ответственного за стройки на «курганской Рублевке» наказали после проверки. В отношении чиновника возбудили административное дело.
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© Служба новостей «URA.RU»
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