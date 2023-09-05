Главный терапевт Пермского края раскрыла секрет идеального завтрака для школьника

Доктор Корягина: завтрак школьника должен включать кашу, орехи и фрукты
© Служба новостей «URA.RU»
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Завтраки: Маккерони и Маммас Биг Хаус г. Екатеринбург, завтрак, каша, рисовая
Каша со злаками и фрукты — отличный завтрак Фото:

Завтрак для ребенка является важным началом дня. Пренебрегать им нельзя, уверена главный терапевт минздрава Пермского края Наталья Корягина. В соцсетях она делится составом идеального завтрака для школьника.

«Завтрак школьника любого возраста должен состоять из сложных углеводов (зерновые продукты и каши), орехов, сыра или яиц, кисломолочных продуктов, фрукты. Также в завтраке должно содержаться минимум соли и сахара», — пишет доктор медицинских наук.

Корягина подчеркивает, что отсутствие завтрака вызывает проблемы как со здоровьем, так и с учебой. Дети, которые не едят по утрам, с большей вероятностью страдают ожирением, головными болями, сонливостью и школьной неуспеваемостью, говорит она. Завтрак же полезен для организма, с ним школьники лучше запоминают и используют уже изученную информацию.

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Завтрак для ребенка является важным началом дня. Пренебрегать им нельзя, уверена главный терапевт минздрава Пермского края Наталья Корягина. В соцсетях она делится составом идеального завтрака для школьника. «Завтрак школьника любого возраста должен состоять из сложных углеводов (зерновые продукты и каши), орехов, сыра или яиц, кисломолочных продуктов, фрукты. Также в завтраке должно содержаться минимум соли и сахара», — пишет доктор медицинских наук. Корягина подчеркивает, что отсутствие завтрака вызывает проблемы как со здоровьем, так и с учебой. Дети, которые не едят по утрам, с большей вероятностью страдают ожирением, головными болями, сонливостью и школьной неуспеваемостью, говорит она. Завтрак же полезен для организма, с ним школьники лучше запоминают и используют уже изученную информацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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