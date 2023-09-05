В гордуме Кургана провели срочное совещание, чтобы исключить депутата

Из гордумы Кургана исключили депутата Артема Исламова

Артема Исламова лишили депутатского мандата 6 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из гордумы Кургана исключили депутата Артема Исламова. Решение было принято 6 сентября на внеочередном заседании гордумы, на котором присутствовал корреспондент URA.RU.

«Прошу рассмотреть представление и по результатам его рассмотрения решить вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата гордумы Артема Исламова в связи с утратой доверия. В ходе проверки были выявлены нарушения, допущенные депутатом курганской городской думы Исламовым Артемом Маратовичем», — сообщил на заседании представитель прокуратуры.

По данным прокуратуры, Исламов нарушил закон о противодействии коррупции. В ведомстве отметили, что в 2020 году, когда он был председателем комиссии по бюджету, налогам сборам, Исламов имел счет в банке, расположенном за пределами РФ в юрисдикции Кипра. Также, по данным прокуратуры, он при предоставлении сведений о доходах занизил доход от ценных бумаг и участия в коммерческих организациях. Исламов не указал в справке о доходах за 2020 год сведения о четырех счетах и деньги, поступившие на счет в иностранном банке. На момент написания новости URA.RU не удалось дозвониться до Исламова.

В апреле Исламова исключили из «Единой России». Тогда он объяснял, что его обвинили в якобы использовании средств гранта в целях личного обогащения путем размещения их на депозите. Однако Исламов отмечал, что это не соответствует действительности. Он пытался обжаловать это решение, но руководство партии оставило его без изменения.