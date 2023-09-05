В гордуме Кургана провели срочное совещание, чтобы исключить депутата

Из гордумы Кургана исключили депутата Артема Исламова. Решение было принято 6 сентября на внеочередном заседании гордумы, на котором присутствовал корреспондент URA.RU.
«Прошу рассмотреть представление и по результатам его рассмотрения решить вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата гордумы Артема Исламова в связи с утратой доверия. В ходе проверки были выявлены нарушения, допущенные депутатом курганской городской думы Исламовым Артемом Маратовичем», — сообщил на заседании представитель прокуратуры.
По данным прокуратуры, Исламов нарушил закон о противодействии коррупции. В ведомстве отметили, что в 2020 году, когда он был председателем комиссии по бюджету, налогам сборам, Исламов имел счет в банке, расположенном за пределами РФ в юрисдикции Кипра. Также, по данным прокуратуры, он при предоставлении сведений о доходах занизил доход от ценных бумаг и участия в коммерческих организациях. Исламов не указал в справке о доходах за 2020 год сведения о четырех счетах и деньги, поступившие на счет в иностранном банке. На момент написания новости URA.RU не удалось дозвониться до Исламова.
В апреле Исламова исключили из «Единой России». Тогда он объяснял, что его обвинили в якобы использовании средств гранта в целях личного обогащения путем размещения их на депозите. Однако Исламов отмечал, что это не соответствует действительности. Он пытался обжаловать это решение, но руководство партии оставило его без изменения.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.