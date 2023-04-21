В Кургане депутата гордумы исключили из «Единой России»

Депутата гордумы Артема Исламова исключили из «Единой России» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутата Курганской городской думы Артема Исламова исключили из «Единой России» на заседании регионального отделения партии, которое состоялось 21 апреля 2023 года. Об этом URA.RU рассказал руководитель реготделения в Курганской области Александр Ильтяков.

«Согласно уставу „Единой России“, проводим курс на очистку партийных рядов от членов, которые не соответствуют нашим высоким требованиям. К сожалению, приходится резать по живому. На заседании мы исключили из партии Артема Маратовича Исламова», — пояснил Ильтяков.

По словам Александра Ильтякова, исключение из «Единой России» Марата Исламова нельзя назвать каким-то особым событием. «Будем чистить ряды и дальше», — уточнил Ильтяков.

Депутат городской думы Кургана Артем Исламов рассказал URA.RU, что устав партии «Единая Россия» предусматривает личное присутствие на заседании того, кого исключают. «Меня не уведомили о заседании и я не присутствовал на нем. Обвинения, которые явились причинами исключения были следующие — якобы я использовал средства гранта в целях личного обогащения путем размещения их на депозите. На самом деле, этих денег не было на моих счетах. Это легко доказывается», — сообщил Исламов.

Ранее URA.RU писало, что депутата гордумы Кургана Артема Исламова, который является сыном известного депутата облдумы Марата Исламова, вынуждали отказаться от мандата. Об этом рассказали источники, близкие к курганским властям.