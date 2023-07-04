04 июля 2023

«Единая Россия» отказалась возвращать в партию депутата курганской гордумы

© Служба новостей «URA.RU»
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XV заседание Законодательного собрания Пермского края. Пермь, фракция единая россия
«Единая Россия» без объяснения причин отказалась возвращать в партию депутата курганской гордумы Фото:

«Единая Россия» без объяснения причин отказалась возвращать в партию депутата курганской гордумы Артема Исламова. Об этом URA.RU сообщил инсайдер, близкий к властям.

«В Москве рассмотрением обращения занимался центральный исполком ЕР. Оснований для пересмотра решения об исключении Исламова из партии они не усмотрели», — уточнил источник. В пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия» ответили, что информация об оспаривании данного решения центрального исполкома не поступала.

Ранее руководитель реготделения ЕР в Курганской области Александр Ильтяков сообщал URA.RU, что Исламов был исключен так как он «не соответствует высоким требованиям партии». Депутат в ответ подал жалобу секретарю генсовета Андрею Турчаку, считая, что его исключили несправедливо, не пригласив на заседание, после чего началась проверка ЦИК на возможные нарушения в исключении.

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«Единая Россия» без объяснения причин отказалась возвращать в партию депутата курганской гордумы Артема Исламова. Об этом URA.RU сообщил инсайдер, близкий к властям. «В Москве рассмотрением обращения занимался центральный исполком ЕР. Оснований для пересмотра решения об исключении Исламова из партии они не усмотрели», — уточнил источник. В пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия» ответили, что информация об оспаривании данного решения центрального исполкома не поступала. Ранее руководитель реготделения ЕР в Курганской области Александр Ильтяков сообщал URA.RU, что Исламов был исключен так как он «не соответствует высоким требованиям партии». Депутат в ответ подал жалобу секретарю генсовета Андрею Турчаку, считая, что его исключили несправедливо, не пригласив на заседание, после чего началась проверка ЦИК на возможные нарушения в исключении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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