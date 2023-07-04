«Единая Россия» отказалась возвращать в партию депутата курганской гордумы

05 июля 2023 в 21:03 Размер текста - 17 +

«Единая Россия» без объяснения причин отказалась возвращать в партию депутата курганской гордумы Фото: Сергей Русанов © URA.RU «Единая Россия» без объяснения причин отказалась возвращать в партию депутата курганской гордумы Артема Исламова. Об этом URA.RU сообщил инсайдер, близкий к властям. «В Москве рассмотрением обращения занимался центральный исполком ЕР. Оснований для пересмотра решения об исключении Исламова из партии они не усмотрели», — уточнил источник. В пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия» ответили, что информация об оспаривании данного решения центрального исполкома не поступала. Ранее руководитель реготделения ЕР в Курганской области Александр Ильтяков сообщал URA.RU, что Исламов был исключен так как он «не соответствует высоким требованиям партии». Депутат в ответ подал жалобу секретарю генсовета Андрею Турчаку, считая, что его исключили несправедливо, не пригласив на заседание, после чего началась проверка ЦИК на возможные нарушения в исключении.

«Единая Россия» без объяснения причин отказалась возвращать в партию депутата курганской гордумы Артема Исламова. Об этом URA.RU сообщил инсайдер, близкий к властям. «В Москве рассмотрением обращения занимался центральный исполком ЕР. Оснований для пересмотра решения об исключении Исламова из партии они не усмотрели», — уточнил источник. В пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия» ответили, что информация об оспаривании данного решения центрального исполкома не поступала. Ранее руководитель реготделения ЕР в Курганской области Александр Ильтяков сообщал URA.RU, что Исламов был исключен так как он «не соответствует высоким требованиям партии». Депутат в ответ подал жалобу секретарю генсовета Андрею Турчаку, считая, что его исключили несправедливо, не пригласив на заседание, после чего началась проверка ЦИК на возможные нарушения в исключении.