Оборонщика Вагина обвинили в срыве военного госконтракта на сумму 145 млн рублей

Вагину вменяют срыв госконтракта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Московской областной суд начал рассмотрение материалов уголовного дела против замдиректора АО «НИМИ имени В. В. Бахирева» Александра Вагина. Мужчина обвиняется в срыве оборонного госконтракта. Об этом сообщило следствие.

«Как следует из материалов дела, 24 апреля 2015 года, занимая должность руководителя федерального казенного предприятия «НИИ «Геодезия»» (сейчас «Государственные боеприпасные испытательные полигоны России»), Вагин заключил госконтракт с Министерством промышленности и торговли РФ. Сумма соглашения составила 145 млн рублей, оно заключалось в рамках исполнения федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011—2020 годы», — сообщил « Коммерсант» информацию следствия.

Согласно контракту, «Геодезия» должна была изучить влияние на организм человека различных поражающих факторов, возникающих во время боя: при подрыве бронетехники на мине, попадании в нее противотанковых управляемых ракет. Для этого была необходима покупка нового антропоморфного манекена третьего поколения «Гибрид-3», оснащенного современными датчиками. «Деньги, предназначенные на покупку манекена, были израсходованы на другие цели. Вагин, хотя и осознавал, что выполнение запланированных контрактом работ без применения данного вида манекена невозможно, дал указание проводить замеры с использованием устаревшей модели — «Гибрида-2», — рассказало издание.

Испытания на устаревшей модели манекена и достоверность данных, полученных в ходе экспериментов, признано следствием сомнительным и недостоверным. Вагину вменяется причинение ущерба на полную сумму госконтракта — 145 миллионов рублей.