Курганцы выберут замену депутату, отказавшемуся от мандата в облдуме

10 сентября в регионе проходят довыборы в облдуму и две окружные думы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы-2023

В Курганской области проходят довыборы в облдуму по Щучанскому избирательному округу. Кандидат, получивший наибольшее число голосов жителей Альменевского, Сафакулевского и Щучанского муниципальных округов, займет место экс-депутата Бориса Чепурного, который отказался от мандата.

«В единый день голосования в Курганской области состоятся три избирательные кампании. [Пройдут] дополнительные выборы депутата Курганской областной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №10 — Щучанский», — указано в сообщении, размещенном в группе областного избиркома в соцсети «ВКонтакте». Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00.

Жители муниципальных округов смогут проголосовать за одного из трех кандидатов. В довыборах участвуют: гендиректор компании «МобиДик» Александр Черняк («Единая Россия»), водитель отдела образования администрации Альменевского муниципального округа Михаил Деулин (КПРФ) и сотрудница Центра татарской культуры Алена Ковригина (ЛДПР). Ранее освободившееся в думе место занимал Борис Чепурной. По официальной версии, его отставка была связана с загруженностью на основной работе.

Также в этот день проходят дополнительные выборы в Белозерском и Шадринском муниципальных округах. В каждом из этих двух муниципалитетов определят по одному новому депутату.