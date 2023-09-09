09 сентября 2023

В Копейске в реабилитационном центре найден труп пациента

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, следственный комитет, следователь, скр, место происшествия
Возбуждено дело по статье об убийстве Фото:

В Копейске (Челябинская область) в социально-реабилитационном центре на улице Елецкой найден труп пациента. Как сообщили источник URA.RU в правоохранительных органах, 22-летний мужчина погиб от удушения.

«В субботу медсестра центра обнаружила тело мужчины 2001 года с признаками асфиксии на шее. Было возбуждено уголовное дело об убийстве», — сообщил источник URA.RU.

По подозрению в преступлении задержан мужчина 2004 года рождения. Он водворен в изолятор временного содержания. URA.RU запросило комментарий в следственном управлении СКР по Челябинской области.

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В Копейске (Челябинская область) в социально-реабилитационном центре на улице Елецкой найден труп пациента. Как сообщили источник URA.RU в правоохранительных органах, 22-летний мужчина погиб от удушения. «В субботу медсестра центра обнаружила тело мужчины 2001 года с признаками асфиксии на шее. Было возбуждено уголовное дело об убийстве», — сообщил источник URA.RU. По подозрению в преступлении задержан мужчина 2004 года рождения. Он водворен в изолятор временного содержания. URA.RU запросило комментарий в следственном управлении СКР по Челябинской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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