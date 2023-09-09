В Копейске в реабилитационном центре найден труп пациента

Возбуждено дело по статье об убийстве
В Копейске (Челябинская область) в социально-реабилитационном центре на улице Елецкой найден труп пациента. Как сообщили источник URA.RU в правоохранительных органах, 22-летний мужчина погиб от удушения.
«В субботу медсестра центра обнаружила тело мужчины 2001 года с признаками асфиксии на шее. Было возбуждено уголовное дело об убийстве», — сообщил источник URA.RU.
По подозрению в преступлении задержан мужчина 2004 года рождения. Он водворен в изолятор временного содержания. URA.RU запросило комментарий в следственном управлении СКР по Челябинской области.
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