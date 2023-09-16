16 сентября 2023

Гладков: ВСУ обстреливают город Шебекино, есть пострадавшие

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В результате атаки ВСУ в Шебекино Белгородской области, мужчина получил осколочные ранения Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 17 сентября в Белгородской области ВСУ обстреливают город Шебекино, мужчина получил легкие осколочные ранения. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Есть один пострадавший — мужчина получил легкие осколочные ранения. Госпитализация не потребовалась, раны обработали на месте. Есть повреждения на территории складского цеха одного из промышленных предприятий», — написал Гладков у себя в telegram-канале. По его информации, осколками снарядов повреждены несколько легковых автомобилей, две фуры и газель.

Это не первый обстрел города со стороны ВСУ. В январе в ходе украинской атаки один мужчина был ранен осколком в голову и находился в тяжелом состоянии.

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В ночь на 17 сентября в Белгородской области ВСУ обстреливают город Шебекино, мужчина получил легкие осколочные ранения. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Есть один пострадавший — мужчина получил легкие осколочные ранения. Госпитализация не потребовалась, раны обработали на месте. Есть повреждения на территории складского цеха одного из промышленных предприятий», — написал Гладков у себя в telegram-канале. По его информации, осколками снарядов повреждены несколько легковых автомобилей, две фуры и газель. Это не первый обстрел города со стороны ВСУ. В январе в ходе украинской атаки один мужчина был ранен осколком в голову и находился в тяжелом состоянии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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