Белгородский губернатор Гладков сообщил о погибшем в результате обстрела ВСУ

В Белгородской области, при обстреле ВСУ поселка Щебекино один мужчина был ранен осколком в голову. Его состояние оценивается как тяжелое. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Выезжал из Шебекино, начался обстрел. Зафиксированы два прилета по окраине города, в огороды частных жилых домов. Есть один пострадавший, мужчина с осколочным ранением в голову», — написал Вячеслав Гладков в своем
Губернатор уточнил, что бригада скорой помощи доставляет гражданина в больницу в тяжелом состоянии. Также он заявил, что вместе с экстренными службами продолжает обследовать территорию.
В последнее время Белгородская область часто подвергается обстрелу со стороны ВСУ. На днях украинская армия обстреляла поселок Щебекино. По словам Гладкова, часть снарядов упала рядом с восемью частными жилыми домами. Тем не менее обошлось без пострадавших, пишет телеканал 360.
Обновлено в 13.34:
Раненый мужчина скончался в машине скорой помощи, уточнил Вячеслав Гладков. У пострадавшего была открытая черепно-мозговая травма.
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