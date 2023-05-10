Белгородский губернатор Гладков сообщил о погибшем в результате обстрела ВСУ

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Смотр готовности сил и средств к действиям в условиях возможных чрезвычайных ситуаций. Челябинск, реанимация, машина скорой помощи, скорая помощь
Раненый при обстреле ВСУ мужчина находится в тяжелом состоянии Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Белгородской области, при обстреле ВСУ поселка Щебекино один мужчина был ранен осколком в голову. Его состояние оценивается как тяжелое. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Выезжал из Шебекино, начался обстрел. Зафиксированы два прилета по окраине города, в огороды частных жилых домов. Есть один пострадавший, мужчина с осколочным ранением в голову», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.

Губернатор уточнил, что бригада скорой помощи доставляет гражданина в больницу в тяжелом состоянии. Также он заявил, что вместе с экстренными службами продолжает обследовать территорию.

В последнее время Белгородская область часто подвергается обстрелу со стороны ВСУ. На днях украинская армия обстреляла поселок Щебекино. По словам Гладкова, часть снарядов упала рядом с восемью частными жилыми домами. Тем не менее обошлось без пострадавших, пишет телеканал 360.

Обновлено в 13.34:

Раненый мужчина скончался в машине скорой помощи, уточнил Вячеслав Гладков. У пострадавшего была открытая черепно-мозговая травма.

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В Белгородской области, при обстреле ВСУ поселка Щебекино один мужчина был ранен осколком в голову. Его состояние оценивается как тяжелое. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «Выезжал из Шебекино, начался обстрел. Зафиксированы два прилета по окраине города, в огороды частных жилых домов. Есть один пострадавший, мужчина с осколочным ранением в голову», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Губернатор уточнил, что бригада скорой помощи доставляет гражданина в больницу в тяжелом состоянии. Также он заявил, что вместе с экстренными службами продолжает обследовать территорию. В последнее время Белгородская область часто подвергается обстрелу со стороны ВСУ. На днях украинская армия обстреляла поселок Щебекино. По словам Гладкова, часть снарядов упала рядом с восемью частными жилыми домами. Тем не менее обошлось без пострадавших, пишет телеканал 360. Обновлено в 13.34: Раненый мужчина скончался в машине скорой помощи, уточнил Вячеслав Гладков. У пострадавшего была открытая черепно-мозговая травма.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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