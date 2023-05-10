Белгородский губернатор Гладков сообщил о погибшем в результате обстрела ВСУ

10 мая 2023 в 13:09 Размер текста - 17 +

Раненый при обстреле ВСУ мужчина находится в тяжелом состоянии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Белгородской области, при обстреле ВСУ поселка Щебекино один мужчина был ранен осколком в голову. Его состояние оценивается как тяжелое. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «Выезжал из Шебекино, начался обстрел. Зафиксированы два прилета по окраине города, в огороды частных жилых домов. Есть один пострадавший, мужчина с осколочным ранением в голову», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале . Губернатор уточнил, что бригада скорой помощи доставляет гражданина в больницу в тяжелом состоянии. Также он заявил, что вместе с экстренными службами продолжает обследовать территорию. В последнее время Белгородская область часто подвергается обстрелу со стороны ВСУ. На днях украинская армия обстреляла поселок Щебекино. По словам Гладкова, часть снарядов упала рядом с восемью частными жилыми домами. Тем не менее обошлось без пострадавших, пишет телеканал 360. Обновлено в 13.34: Раненый мужчина скончался в машине скорой помощи, уточнил Вячеслав Гладков. У пострадавшего была открытая черепно-мозговая травма.

В Белгородской области, при обстреле ВСУ поселка Щебекино один мужчина был ранен осколком в голову. Его состояние оценивается как тяжелое. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «Выезжал из Шебекино, начался обстрел. Зафиксированы два прилета по окраине города, в огороды частных жилых домов. Есть один пострадавший, мужчина с осколочным ранением в голову», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Губернатор уточнил, что бригада скорой помощи доставляет гражданина в больницу в тяжелом состоянии. Также он заявил, что вместе с экстренными службами продолжает обследовать территорию. В последнее время Белгородская область часто подвергается обстрелу со стороны ВСУ. На днях украинская армия обстреляла поселок Щебекино. По словам Гладкова, часть снарядов упала рядом с восемью частными жилыми домами. Тем не менее обошлось без пострадавших, пишет телеканал 360. Обновлено в 13.34: Раненый мужчина скончался в машине скорой помощи, уточнил Вячеслав Гладков. У пострадавшего была открытая черепно-мозговая травма.