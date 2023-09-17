Baza: в Подмосковье подожгли заминированный военный тягач

В результате поджога грузовик сильно выгорел (архивное фото)
На территории одного из заводов в Подмосковье неизвестные подожгли военный тягач. По некоторым данным, автомобиль был заминирован, пишет telegram-канал Baza.
«Поджог [тягача в Подмосковье] произошел на территории завода, где ремонтируют военные машины. <…> Автомобиль довольно сильно выгорел», — написали в telegram-канале. Согласно одной из версий, грузовик был заминирован.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответа пока не последовало.
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