Baza: в Подмосковье подожгли заминированный военный тягач

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Сгоревшие машины, Омская 171Б. Курган, фура, чп, проишествие, сгоревший автомобиль
В результате поджога грузовик сильно выгорел (архивное фото) Фото:

На территории одного из заводов в Подмосковье неизвестные подожгли военный тягач. По некоторым данным, автомобиль был заминирован, пишет telegram-канал Baza.

«Поджог [тягача в Подмосковье] произошел на территории завода, где ремонтируют военные машины. <…> Автомобиль довольно сильно выгорел», — написали в telegram-канале. Согласно одной из версий, грузовик был заминирован.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответа пока не последовало.

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На территории одного из заводов в Подмосковье неизвестные подожгли военный тягач. По некоторым данным, автомобиль был заминирован, пишет telegram-канал Baza. «Поджог [тягача в Подмосковье] произошел на территории завода, где ремонтируют военные машины. <…> Автомобиль довольно сильно выгорел», — написали в telegram-канале. Согласно одной из версий, грузовик был заминирован. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответа пока не последовало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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