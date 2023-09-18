Путин наградил челябинскую семью Охапкиных орденом «Родительская слава»

Президент России Владимир Путин наградил Игоря и Викторию Охапкиных из Челябинской области орденом «Родительская слава». Указ опубликован на портале правовой информации.
«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитания детей наградить орденом „Родительская слава“ <…> Охапкина Игоря Николаевича, Охапкину Викторию Валерияновну, Челябинская область», — следует из опубликованного на портале правовой информации документа. Владимир Путин подписал указ 18 сентября.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил семью Беловых из Челябинска, у которых в июле родился восьмой ребенок. Об этом глава государства сказал на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».
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