Путин наградил челябинскую семью Охапкиных орденом «Родительская слава»

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Путин отметил заслуги челябинской семьи в воспитании детей Фото:

Президент России Владимир Путин наградил Игоря и Викторию Охапкиных из Челябинской области орденом «Родительская слава». Указ опубликован на портале правовой информации.

«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитания детей наградить орденом „Родительская слава“ <…> Охапкина Игоря Николаевича, Охапкину Викторию Валерияновну, Челябинская область», — следует из опубликованного на портале правовой информации документа. Владимир Путин подписал указ 18 сентября.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил семью Беловых из Челябинска, у которых в июле родился восьмой ребенок. Об этом глава государства сказал на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

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Президент России Владимир Путин наградил Игоря и Викторию Охапкиных из Челябинской области орденом «Родительская слава». Указ опубликован на портале правовой информации. «За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитания детей наградить орденом „Родительская слава“ <…> Охапкина Игоря Николаевича, Охапкину Викторию Валерияновну, Челябинская область», — следует из опубликованного на портале правовой информации документа. Владимир Путин подписал указ 18 сентября. Ранее президент России Владимир Путин поздравил семью Беловых из Челябинска, у которых в июле родился восьмой ребенок. Об этом глава государства сказал на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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