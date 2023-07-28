Путин поздравил семью Беловых из Челябинска с рождением восьмого ребенка

Владимир Путин поздравил челябинскую семью с рождением дочери Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин поздравил семью Беловых из Челябинска, в которой недавно родился восьмой ребенок. Об этом он сказал на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

«Отдельно хочу обратиться сегодня к семье Беловых из Челябинска, где 18 июля появился на свет восьмой ребенок. Поздравляю с этим замечательным, прекрасным событием и маму Екатерину Евгеньевну — она, насколько я понимаю, осталась дома с новорожденной дочкой, — и тех членов семьи, кто сегодня в Москве», — цитирует слова президента пресс-служба Кремля.

Беловы дистанционно общались с Путиным 1 июня в ходе встречи главы государства с семьями, награжденными орденом «Родительская слава». Они не смогли прилететь в Москву, поскольку ждали рождения ребенка. После разговора с главой государства семья получила автомобиль.