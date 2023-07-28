28 июля 2023

Путин поздравил семью Беловых из Челябинска с рождением восьмого ребенка

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Президент России Владимир Путин на приветственном рукопожатии с лидерами саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин поздравил челябинскую семью с рождением дочери Фото:

Президент России Владимир Путин поздравил семью Беловых из Челябинска, в которой недавно родился восьмой ребенок. Об этом он сказал на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

«Отдельно хочу обратиться сегодня к семье Беловых из Челябинска, где 18 июля появился на свет восьмой ребенок. Поздравляю с этим замечательным, прекрасным событием и маму Екатерину Евгеньевну — она, насколько я понимаю, осталась дома с новорожденной дочкой, — и тех членов семьи, кто сегодня в Москве», — цитирует слова президента пресс-служба Кремля.

Беловы дистанционно общались с Путиным 1 июня в ходе встречи главы государства с семьями, награжденными орденом «Родительская слава». Они не смогли прилететь в Москву, поскольку ждали рождения ребенка. После разговора с главой государства семья получила автомобиль.

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Президент России Владимир Путин поздравил семью Беловых из Челябинска, в которой недавно родился восьмой ребенок. Об этом он сказал на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава». «Отдельно хочу обратиться сегодня к семье Беловых из Челябинска, где 18 июля появился на свет восьмой ребенок. Поздравляю с этим замечательным, прекрасным событием и маму Екатерину Евгеньевну — она, насколько я понимаю, осталась дома с новорожденной дочкой, — и тех членов семьи, кто сегодня в Москве», — цитирует слова президента пресс-служба Кремля. Беловы дистанционно общались с Путиным 1 июня в ходе встречи главы государства с семьями, награжденными орденом «Родительская слава». Они не смогли прилететь в Москву, поскольку ждали рождения ребенка. После разговора с главой государства семья получила автомобиль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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