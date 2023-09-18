В Челябинской области пройдет танковый фестиваль

На полигоне поселка Непряхино Челябинской области 23 сентября ко Дню танкиста пройдет VI Уральский танковый фестиваль «Броня Танкограда». На территорию празднования выкатят военную и спецтехнику, а также проведут реконструкции боев, сообщили URA.RU организаторы фестиваля.
«23 сентября состоится VI Уральский танковый фестиваль „Броня Танкограда“. Оргкомитет планирует показы вооружения, военной и спецтехники, просветительские экспозиции, показательные и творческие выступления для зрителей», — заявил руководитель оргштаба фестиваля Александр Ноздрачев.
Среди новых реконструкций представят «Уральскую броню», «Миротворцев» и «Разгром моджахедов». В показах будут использовать танки Т-34, Т-62 и Т-72, а также самоход «Зверобой», противотанковые пушки Рak 36 и БТР-80, тягачи, автомобили «Урал», зенитно-ракетный комплекс «Стрела и трактор ЧТЗ. Гостей на фестивале ждут к 11:00, торжественное открытие состоится на час позже.
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