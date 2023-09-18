18 сентября 2023

В Челябинской области пройдет танковый фестиваль

© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция парада Победы. Екатеринбург, красный флаг, танкист, отдает честь, репетиция парада, танк
В честь Дня танкиста на фестивале проведут реконструкции, выступления и экспозиции Фото:

На полигоне поселка Непряхино Челябинской области 23 сентября ко Дню танкиста пройдет VI Уральский танковый фестиваль «Броня Танкограда». На территорию празднования выкатят военную и спецтехнику, а также проведут реконструкции боев, сообщили URA.RU организаторы фестиваля.

«23 сентября состоится VI Уральский танковый фестиваль „Броня Танкограда“. Оргкомитет планирует показы вооружения, военной и спецтехники, просветительские экспозиции, показательные и творческие выступления для зрителей», — заявил руководитель оргштаба фестиваля Александр Ноздрачев.

Среди новых реконструкций представят «Уральскую броню», «Миротворцев» и «Разгром моджахедов». В показах будут использовать танки Т-34, Т-62 и Т-72, а также самоход «Зверобой», противотанковые пушки Рak 36 и БТР-80, тягачи, автомобили «Урал», зенитно-ракетный комплекс «Стрела и трактор ЧТЗ. Гостей на фестивале ждут к 11:00, торжественное открытие состоится на час позже.

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На полигоне поселка Непряхино Челябинской области 23 сентября ко Дню танкиста пройдет VI Уральский танковый фестиваль «Броня Танкограда». На территорию празднования выкатят военную и спецтехнику, а также проведут реконструкции боев, сообщили URA.RU организаторы фестиваля. «23 сентября состоится VI Уральский танковый фестиваль „Броня Танкограда“. Оргкомитет планирует показы вооружения, военной и спецтехники, просветительские экспозиции, показательные и творческие выступления для зрителей», — заявил руководитель оргштаба фестиваля Александр Ноздрачев. Среди новых реконструкций представят «Уральскую броню», «Миротворцев» и «Разгром моджахедов». В показах будут использовать танки Т-34, Т-62 и Т-72, а также самоход «Зверобой», противотанковые пушки Рak 36 и БТР-80, тягачи, автомобили «Урал», зенитно-ракетный комплекс «Стрела и трактор ЧТЗ. Гостей на фестивале ждут к 11:00, торжественное открытие состоится на час позже.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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