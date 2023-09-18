18 сентября 2023

Правительство РФ выделило Пермскому краю деньги на модульные отели

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин на внеочередном заседании Межправительственного совета ЕАЭС. Армения, Цахкадзор, мишустин михаил
Михаил Мишустин распределил деньги среди регионов Фото:

Пермский край вошел в список регионов, которым из федерального бюджета будет выделена субсидия на создание модульных отелей. В 2024 году Прикамье получит на эти цели более 20 млн рублей.

«Пермский край получит 20 296 000 рублей на строительство модульных отелей в 2024 году. Это создаст дополнительную возможность для развития доступного туризма в нашем регионе», — сообщается на странице пресс-службы губернатора и правительства Пермского края в соцсети «ВКонтакте».

На сайте правительства РФ опубликованы два распоряжения премьера Михаила Мишустина о выделении 10 млрд рублей различным регионам страны. Пять миллиардов выделят в 2023 году, еще пять — в 2024 году. Пермский край указан только среди получателей 2024 года.

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Пермский край вошел в список регионов, которым из федерального бюджета будет выделена субсидия на создание модульных отелей. В 2024 году Прикамье получит на эти цели более 20 млн рублей. «Пермский край получит 20 296 000 рублей на строительство модульных отелей в 2024 году. Это создаст дополнительную возможность для развития доступного туризма в нашем регионе», — сообщается на странице пресс-службы губернатора и правительства Пермского края в соцсети «ВКонтакте». На сайте правительства РФ опубликованы два распоряжения премьера Михаила Мишустина о выделении 10 млрд рублей различным регионам страны. Пять миллиардов выделят в 2023 году, еще пять — в 2024 году. Пермский край указан только среди получателей 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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