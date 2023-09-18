Правительство РФ выделило Пермскому краю деньги на модульные отели

19 сентября 2023 в 13:53 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин распределил деньги среди регионов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пермский край вошел в список регионов, которым из федерального бюджета будет выделена субсидия на создание модульных отелей. В 2024 году Прикамье получит на эти цели более 20 млн рублей. «Пермский край получит 20 296 000 рублей на строительство модульных отелей в 2024 году. Это создаст дополнительную возможность для развития доступного туризма в нашем регионе», — сообщается на странице пресс-службы губернатора и правительства Пермского края в соцсети «ВКонтакте». На сайте правительства РФ опубликованы два распоряжения премьера Михаила Мишустина о выделении 10 млрд рублей различным регионам страны. Пять миллиардов выделят в 2023 году, еще пять — в 2024 году. Пермский край указан только среди получателей 2024 года.

Пермский край вошел в список регионов, которым из федерального бюджета будет выделена субсидия на создание модульных отелей. В 2024 году Прикамье получит на эти цели более 20 млн рублей. «Пермский край получит 20 296 000 рублей на строительство модульных отелей в 2024 году. Это создаст дополнительную возможность для развития доступного туризма в нашем регионе», — сообщается на странице пресс-службы губернатора и правительства Пермского края в соцсети «ВКонтакте». На сайте правительства РФ опубликованы два распоряжения премьера Михаила Мишустина о выделении 10 млрд рублей различным регионам страны. Пять миллиардов выделят в 2023 году, еще пять — в 2024 году. Пермский край указан только среди получателей 2024 года.