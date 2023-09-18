18 сентября 2023

Медики из ЯНАО спасли участницу Великой Отечественной войны

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Врачи Нового Уренгоя вылечили ветерана ВОВ от двусторонней пневмонии Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) врачи спасли 98-летнюю участницу Великой Отечественной войны Клавдию Герасимову от двусторонней пневмонии. За жизнь ветерана медики боролись одиннадцать дней, сообщает пресс-служба окружного департамента здравоохранения.

«Ветеран Великой Отечественной войны Клавдия Герасимова поступила в больницу с высокой температурой, одышкой и болью в груди. Болезнь протекала тяжело, в инфекционном отделении Клавдия Николаевна провела одиннадцать дней, недавно ее выписали домой», — сообщает пресс-служба депздрава ЯНАО в официальном telegram-канале.

Двусторонняя пневмония может привести к дыхательной недостаточности, особенно в пожилом возрасте. За ветераном ухаживал весь персонал инфекционного отделения, а лечащими врачами были Анна Журавкова и Эльвина Емалетдинова. Теперь здоровье пенсионерки вне опасности, она находится дома, под наблюдением врачей поликлиники.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) врачи спасли 98-летнюю участницу Великой Отечественной войны Клавдию Герасимову от двусторонней пневмонии. За жизнь ветерана медики боролись одиннадцать дней, сообщает пресс-служба окружного департамента здравоохранения. «Ветеран Великой Отечественной войны Клавдия Герасимова поступила в больницу с высокой температурой, одышкой и болью в груди. Болезнь протекала тяжело, в инфекционном отделении Клавдия Николаевна провела одиннадцать дней, недавно ее выписали домой», — сообщает пресс-служба депздрава ЯНАО в официальном telegram-канале. Двусторонняя пневмония может привести к дыхательной недостаточности, особенно в пожилом возрасте. За ветераном ухаживал весь персонал инфекционного отделения, а лечащими врачами были Анна Журавкова и Эльвина Емалетдинова. Теперь здоровье пенсионерки вне опасности, она находится дома, под наблюдением врачей поликлиники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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