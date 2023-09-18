Медики из ЯНАО спасли участницу Великой Отечественной войны

19 сентября 2023 в 14:42 Размер текста - 17 +

Врачи Нового Уренгоя вылечили ветерана ВОВ от двусторонней пневмонии Фото: Анна Майорова © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) врачи спасли 98-летнюю участницу Великой Отечественной войны Клавдию Герасимову от двусторонней пневмонии. За жизнь ветерана медики боролись одиннадцать дней, сообщает пресс-служба окружного департамента здравоохранения. «Ветеран Великой Отечественной войны Клавдия Герасимова поступила в больницу с высокой температурой, одышкой и болью в груди. Болезнь протекала тяжело, в инфекционном отделении Клавдия Николаевна провела одиннадцать дней, недавно ее выписали домой», — сообщает пресс-служба депздрава ЯНАО в официальном telegram-канале. Двусторонняя пневмония может привести к дыхательной недостаточности, особенно в пожилом возрасте. За ветераном ухаживал весь персонал инфекционного отделения, а лечащими врачами были Анна Журавкова и Эльвина Емалетдинова. Теперь здоровье пенсионерки вне опасности, она находится дома, под наблюдением врачей поликлиники.

В Новом Уренгое (ЯНАО) врачи спасли 98-летнюю участницу Великой Отечественной войны Клавдию Герасимову от двусторонней пневмонии. За жизнь ветерана медики боролись одиннадцать дней, сообщает пресс-служба окружного департамента здравоохранения. «Ветеран Великой Отечественной войны Клавдия Герасимова поступила в больницу с высокой температурой, одышкой и болью в груди. Болезнь протекала тяжело, в инфекционном отделении Клавдия Николаевна провела одиннадцать дней, недавно ее выписали домой», — сообщает пресс-служба депздрава ЯНАО в официальном telegram-канале. Двусторонняя пневмония может привести к дыхательной недостаточности, особенно в пожилом возрасте. За ветераном ухаживал весь персонал инфекционного отделения, а лечащими врачами были Анна Журавкова и Эльвина Емалетдинова. Теперь здоровье пенсионерки вне опасности, она находится дома, под наблюдением врачей поликлиники.