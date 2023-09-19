Жители Челябинска пожаловались на обман федерального телеканала. Фото, видео

20 сентября 2023 в 13:40 Размер текста - 17 +

Челябинцы пожаловались, что ожидали другого качества подарков от фургона ТНТ Фото: Анна Майорова © URA.RU Жители Челябинска, пришедшие 20 сентября на площадь Революции к фургону канала ТНТ, пожаловались на обманутые ожидания. Организаторы обещали подарить шоперы и дождевики, но участники мероприятия возмущены их качеством, передает telegram-канал «Челябинск, который смог». «Дождевики выдали тонкие, целлофановые без символики канала. Когда пришедшие к фургону начали спрашивать об обещанных шоперах, организатор ответила, что тем, кому выданы дождевики они не предоставляются», — рассказывает telegram-канал «Челябинск, который смог». Очевидцы выразили недовольство не только одноразовыми дождевиками, но и шопером. При этом последний был брендирован. Возмущение вызвало и отсутствие ведущего телеигры «Такси» Алексея Куличкова. Организаторы заявляли, что челябинцы смогут сфотографироваться со звездой, однако он сошел с маршрута из-за сломанной руки. URA.RU направило официальный запрос в АО «ТНТ-Телесеть». Ответ будет опубликован после получения. На главной площади города выстроилась большая очередь фото: telegram-канал «Челябинск, который смог» Жители пожаловались на отказ подарить шоперы тем, кто получил дождевики фото: telegram-канал «Челябинск, который смог»

Жители Челябинска, пришедшие 20 сентября на площадь Революции к фургону канала ТНТ, пожаловались на обманутые ожидания. Организаторы обещали подарить шоперы и дождевики, но участники мероприятия возмущены их качеством, передает telegram-канал «Челябинск, который смог». «Дождевики выдали тонкие, целлофановые без символики канала. Когда пришедшие к фургону начали спрашивать об обещанных шоперах, организатор ответила, что тем, кому выданы дождевики они не предоставляются», — рассказывает telegram-канал «Челябинск, который смог». Очевидцы выразили недовольство не только одноразовыми дождевиками, но и шопером. При этом последний был брендирован. Возмущение вызвало и отсутствие ведущего телеигры «Такси» Алексея Куличкова. Организаторы заявляли, что челябинцы смогут сфотографироваться со звездой, однако он сошел с маршрута из-за сломанной руки. URA.RU направило официальный запрос в АО «ТНТ-Телесеть». Ответ будет опубликован после получения.