19 сентября 2023

Жители Челябинска пожаловались на обман федерального телеканала. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцы пожаловались, что ожидали другого качества подарков от фургона ТНТ Фото:

Жители Челябинска, пришедшие 20 сентября на площадь Революции к фургону канала ТНТ, пожаловались на обманутые ожидания. Организаторы обещали подарить шоперы и дождевики, но участники мероприятия возмущены их качеством, передает telegram-канал «Челябинск, который смог».

«Дождевики выдали тонкие, целлофановые без символики канала. Когда пришедшие к фургону начали спрашивать об обещанных шоперах, организатор ответила, что тем, кому выданы дождевики они не предоставляются», — рассказывает telegram-канал «Челябинск, который смог».

Очевидцы выразили недовольство не только одноразовыми дождевиками, но и шопером. При этом последний был брендирован. Возмущение вызвало и отсутствие ведущего телеигры «Такси» Алексея Куличкова. Организаторы заявляли, что челябинцы смогут сфотографироваться со звездой, однако он сошел с маршрута из-за сломанной руки.

URA.RU направило официальный запрос в АО «ТНТ-Телесеть». Ответ будет опубликован после получения.

На главной площади города выстроилась большая очередь
На главной площади города выстроилась большая очередь
Жители пожаловались на отказ подарить шоперы тем, кто получил дождевики
Жители пожаловались на отказ подарить шоперы тем, кто получил дождевики

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Жители Челябинска, пришедшие 20 сентября на площадь Революции к фургону канала ТНТ, пожаловались на обманутые ожидания. Организаторы обещали подарить шоперы и дождевики, но участники мероприятия возмущены их качеством, передает telegram-канал «Челябинск, который смог». «Дождевики выдали тонкие, целлофановые без символики канала. Когда пришедшие к фургону начали спрашивать об обещанных шоперах, организатор ответила, что тем, кому выданы дождевики они не предоставляются», — рассказывает telegram-канал «Челябинск, который смог». Очевидцы выразили недовольство не только одноразовыми дождевиками, но и шопером. При этом последний был брендирован. Возмущение вызвало и отсутствие ведущего телеигры «Такси» Алексея Куличкова. Организаторы заявляли, что челябинцы смогут сфотографироваться со звездой, однако он сошел с маршрута из-за сломанной руки. URA.RU направило официальный запрос в АО «ТНТ-Телесеть». Ответ будет опубликован после получения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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