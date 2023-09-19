Мэр Кургана поздравила с юбилеем самого опытного экс-директора «Курганмашзавода»

20 сентября 2023 в 15:32 Размер текста - 17 +

Самый опытный экс-гендиректор КМЗ празднует юбилей (на фото — слева) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Глава города Кургана Елена Ситникова поздравила с 75-летием бывшего гендиректора «Курганмашзавода» Валерия Дородного, который дольше всех был руководителем предприятия и внес большой вклад в сохранение завода в 90-е годы. сообщается в telegram-канале оборонного завода. «Сегодня Валерий Дородный празднует 75-летний юбилей. Человек легендарный не только на Курганмашзаводе, но и в масштабах региона и страны, принимает поздравления от коллег и главы города Кургана. Из всех директоров он дольше всех руководил предприятием — с 1990 по 2005 годы. В „лихие девяностые“ обеспечил стабильную работу, сохранил завод и его многотысячный коллектив», — сообщает пресс-служба КМЗ. Также при нем заключилась важные контракты с ОАЭ и Южной Кореей, начинался выпуск гражданской техники. Валерий Дородный пришел работать на предприятии «Курганмашзавод» в 1978 году. За десяток лет им был пройден путь от мастера и начальника цеха до генерального директора и президента крупнейшего завода в Курганской области. Сейчас он работает на КМЗ в качестве советника исполнительного директора Игоря Гиске.

Глава города Кургана Елена Ситникова поздравила с 75-летием бывшего гендиректора «Курганмашзавода» Валерия Дородного, который дольше всех был руководителем предприятия и внес большой вклад в сохранение завода в 90-е годы. сообщается в telegram-канале оборонного завода. «Сегодня Валерий Дородный празднует 75-летний юбилей. Человек легендарный не только на Курганмашзаводе, но и в масштабах региона и страны, принимает поздравления от коллег и главы города Кургана. Из всех директоров он дольше всех руководил предприятием — с 1990 по 2005 годы. В „лихие девяностые“ обеспечил стабильную работу, сохранил завод и его многотысячный коллектив», — сообщает пресс-служба КМЗ. Также при нем заключилась важные контракты с ОАЭ и Южной Кореей, начинался выпуск гражданской техники. Валерий Дородный пришел работать на предприятии «Курганмашзавод» в 1978 году. За десяток лет им был пройден путь от мастера и начальника цеха до генерального директора и президента крупнейшего завода в Курганской области. Сейчас он работает на КМЗ в качестве советника исполнительного директора Игоря Гиске.