19 сентября 2023

Мэр Кургана поздравила с юбилеем самого опытного экс-директора «Курганмашзавода»

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Бухтояров Курган, бухтояров александр, дородный валерий
Самый опытный экс-гендиректор КМЗ празднует юбилей (на фото — слева) Фото:

Глава города Кургана Елена Ситникова поздравила с 75-летием бывшего гендиректора «Курганмашзавода» Валерия Дородного, который дольше всех был руководителем предприятия и внес большой вклад в сохранение завода в 90-е годы. сообщается в telegram-канале оборонного завода.

«Сегодня Валерий Дородный празднует 75-летний юбилей. Человек легендарный не только на Курганмашзаводе, но и в масштабах региона и страны, принимает поздравления от коллег и главы города Кургана. Из всех директоров он дольше всех руководил предприятием — с 1990 по 2005 годы. В „лихие девяностые“ обеспечил стабильную работу, сохранил завод и его многотысячный коллектив», — сообщает пресс-служба КМЗ. Также при нем заключилась важные контракты с ОАЭ и Южной Кореей, начинался выпуск гражданской техники.

Валерий Дородный пришел работать на предприятии «Курганмашзавод» в 1978 году. За десяток лет им был пройден путь от мастера и начальника цеха до генерального директора и президента крупнейшего завода в Курганской области. Сейчас он работает на КМЗ в качестве советника исполнительного директора Игоря Гиске.

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Глава города Кургана Елена Ситникова поздравила с 75-летием бывшего гендиректора «Курганмашзавода» Валерия Дородного, который дольше всех был руководителем предприятия и внес большой вклад в сохранение завода в 90-е годы. сообщается в telegram-канале оборонного завода. «Сегодня Валерий Дородный празднует 75-летний юбилей. Человек легендарный не только на Курганмашзаводе, но и в масштабах региона и страны, принимает поздравления от коллег и главы города Кургана. Из всех директоров он дольше всех руководил предприятием — с 1990 по 2005 годы. В „лихие девяностые“ обеспечил стабильную работу, сохранил завод и его многотысячный коллектив», — сообщает пресс-служба КМЗ. Также при нем заключилась важные контракты с ОАЭ и Южной Кореей, начинался выпуск гражданской техники. Валерий Дородный пришел работать на предприятии «Курганмашзавод» в 1978 году. За десяток лет им был пройден путь от мастера и начальника цеха до генерального директора и президента крупнейшего завода в Курганской области. Сейчас он работает на КМЗ в качестве советника исполнительного директора Игоря Гиске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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