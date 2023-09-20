Челябинские производители выпускали пельмени с сальмонеллой и кишечной палочкой

Челябинские предприятия выпускали пельмени с сальмонеллой и кишечной палочкой

Мясную продукцию признали некачественной и фальсифицированной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Три производителя из Челябинской области уличены в выпуске фальсифицированных пельменей и другой мясной продукции. Об этом URA.RU 20 сентября сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«В говяжьем и свином бескостном полуфабрикате предприятия из Челябинска обнаружены бактерии кишечной палочки. В мантах „Домашние“ мясоперерабатывающего предприятия из Чебаркуля обнаружены бактерии рода Salmonella. В пельменях „Классические“ еще одного челябинского производителя обнаружен крахмал, в фарше — фрагменты мышечной ткани (в том числе птицы), хотя крахмал и птица не заявлены на маркировке, что свидетельствует о выпуске фальсифицированной продукции», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Управление Россельхознадзора объявило всем трем предприятиям предостережения. Кроме того, было прекратило действие их деклараций о соответствии, в том числе на манты и пельмени.