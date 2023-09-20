В Перми на зебре сбили пешехода. Видео

21 сентября 2023 в 11:54 Размер текста - 17 +

Пермяк переходил дорогу, когда его сбила иномарка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми в микрорайоне Гайва автомобиль сбил пешехода, который переходил дорогу по зебре. Об этом сообщил сам потерпевший, а видеозапись случившегося в telegram-канале «Редакция Гайва» опубликовал очевидец. «Сегодня, 20 сентября, в 8 утра меня сбила машина Opel на пешеходном переходе у Пермского машиностроительного колледжа», — написал пострадавший пешеход. Спустя сутки в telegram-канале было опубликовано видео ДТП. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю. Ответ ожидается.

В Перми в микрорайоне Гайва автомобиль сбил пешехода, который переходил дорогу по зебре. Об этом сообщил сам потерпевший, а видеозапись случившегося в telegram-канале «Редакция Гайва» опубликовал очевидец. «Сегодня, 20 сентября, в 8 утра меня сбила машина Opel на пешеходном переходе у Пермского машиностроительного колледжа», — написал пострадавший пешеход. Спустя сутки в telegram-канале было опубликовано видео ДТП. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю. Ответ ожидается.