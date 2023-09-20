20 сентября 2023

В Перми на зебре сбили пешехода. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Знак аварийной остановки для Альбины Золотухиной. Челябинск., пешеходный переход, знак аварийной остановки, дтп
Пермяк переходил дорогу, когда его сбила иномарка Фото:

В Перми в микрорайоне Гайва автомобиль сбил пешехода, который переходил дорогу по зебре. Об этом сообщил сам потерпевший, а видеозапись случившегося в telegram-канале «Редакция Гайва» опубликовал очевидец.

«Сегодня, 20 сентября, в 8 утра меня сбила машина Opel на пешеходном переходе у Пермского машиностроительного колледжа», — написал пострадавший пешеход. Спустя сутки в telegram-канале было опубликовано видео ДТП.

URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю. Ответ ожидается.

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В Перми в микрорайоне Гайва автомобиль сбил пешехода, который переходил дорогу по зебре. Об этом сообщил сам потерпевший, а видеозапись случившегося в telegram-канале «Редакция Гайва» опубликовал очевидец. «Сегодня, 20 сентября, в 8 утра меня сбила машина Opel на пешеходном переходе у Пермского машиностроительного колледжа», — написал пострадавший пешеход. Спустя сутки в telegram-канале было опубликовано видео ДТП. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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