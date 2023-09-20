20 сентября 2023

Замгубернатора Курганской области отчитался в Минстрое за крупный проект. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по социальной политике. Курган, депутат, чиновник, руки, шариковая ручка, мужские руки
Константин Малышев рассказал про строительство очистных сооружений в Варгашах Фото:

Заместитель губернатора Курганской области Константин Малышев на совещании в Минстрое доложил о строительстве очистных сооружений и напорного канализационного коллектора в районном поселке Варгаши. Об этом сообщили в пресс-службе департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ региона.

«Обсудили вопросы хода строительства канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых отходов производительностью 800 куб. м. в сутки в р. п. Варгаши Курганской области и напорного канализационного коллектора к ним. Строительство ведется при поддержке Минстроя РФ в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области на 2020—2024 годов», — говорится в сообщении департамента. Совещание провел замминистра Юрий Гордеев.

Планируется, что очистными сооружениями в Варгашах будут пользоваться восемь крупных промышленных предприятий поселка и проектируемый индустриальный парк. Объект позволит улучшить качество жизни более девяти тысяч жителей рабочего поселка и повысить уровень экологической безопасности. В мае 2023 года губернатор Вадим Шуков лично контролировал ход строительства объекта в Варгашах. Тогда глава области напомнил руководству подрядной организации ООО «Сити Билдинг» об ответственности в случае срыва сроков работ, установленных контрактом.

Замгубернатора Константин Малышев отчитался в Минстрое о ходе строительства очистных сооружений в Варгашах
Замгубернатора Константин Малышев отчитался в Минстрое о ходе строительства очистных сооружений в Варгашах
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Заместитель губернатора Курганской области Константин Малышев на совещании в Минстрое доложил о строительстве очистных сооружений и напорного канализационного коллектора в районном поселке Варгаши. Об этом сообщили в пресс-службе департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ региона. «Обсудили вопросы хода строительства канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых отходов производительностью 800 куб. м. в сутки в р. п. Варгаши Курганской области и напорного канализационного коллектора к ним. Строительство ведется при поддержке Минстроя РФ в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области на 2020—2024 годов», — говорится в сообщении департамента. Совещание провел замминистра Юрий Гордеев. Планируется, что очистными сооружениями в Варгашах будут пользоваться восемь крупных промышленных предприятий поселка и проектируемый индустриальный парк. Объект позволит улучшить качество жизни более девяти тысяч жителей рабочего поселка и повысить уровень экологической безопасности. В мае 2023 года губернатор Вадим Шуков лично контролировал ход строительства объекта в Варгашах. Тогда глава области напомнил руководству подрядной организации ООО «Сити Билдинг» об ответственности в случае срыва сроков работ, установленных контрактом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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