Замгубернатора Курганской области отчитался в Минстрое за крупный проект. Фото

21 сентября 2023 в 16:02 Размер текста - 17 +

Константин Малышев рассказал про строительство очистных сооружений в Варгашах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Заместитель губернатора Курганской области Константин Малышев на совещании в Минстрое доложил о строительстве очистных сооружений и напорного канализационного коллектора в районном поселке Варгаши. Об этом сообщили в пресс-службе департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ региона. «Обсудили вопросы хода строительства канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых отходов производительностью 800 куб. м. в сутки в р. п. Варгаши Курганской области и напорного канализационного коллектора к ним. Строительство ведется при поддержке Минстроя РФ в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области на 2020—2024 годов», — говорится в сообщении департамента. Совещание провел замминистра Юрий Гордеев. Планируется, что очистными сооружениями в Варгашах будут пользоваться восемь крупных промышленных предприятий поселка и проектируемый индустриальный парк. Объект позволит улучшить качество жизни более девяти тысяч жителей рабочего поселка и повысить уровень экологической безопасности. В мае 2023 года губернатор Вадим Шуков лично контролировал ход строительства объекта в Варгашах. Тогда глава области напомнил руководству подрядной организации ООО «Сити Билдинг» об ответственности в случае срыва сроков работ, установленных контрактом. Замгубернатора Константин Малышев отчитался в Минстрое о ходе строительства очистных сооружений в Варгашах фото: Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области, https://gkh.kurganobl.ru/ фото: Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области, https://gkh.kurganobl.ru/ фото: Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области, https://gkh.kurganobl.ru/ фото: Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области, https://gkh.kurganobl.ru/ Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заместитель губернатора Курганской области Константин Малышев на совещании в Минстрое доложил о строительстве очистных сооружений и напорного канализационного коллектора в районном поселке Варгаши. Об этом сообщили в пресс-службе департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ региона. «Обсудили вопросы хода строительства канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых отходов производительностью 800 куб. м. в сутки в р. п. Варгаши Курганской области и напорного канализационного коллектора к ним. Строительство ведется при поддержке Минстроя РФ в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области на 2020—2024 годов», — говорится в сообщении департамента. Совещание провел замминистра Юрий Гордеев. Планируется, что очистными сооружениями в Варгашах будут пользоваться восемь крупных промышленных предприятий поселка и проектируемый индустриальный парк. Объект позволит улучшить качество жизни более девяти тысяч жителей рабочего поселка и повысить уровень экологической безопасности. В мае 2023 года губернатор Вадим Шуков лично контролировал ход строительства объекта в Варгашах. Тогда глава области напомнил руководству подрядной организации ООО «Сити Билдинг» об ответственности в случае срыва сроков работ, установленных контрактом.