РУСАДА планирует обжаловать решение WADA 22 сентября 2023 в 21:25 Размер текста - 17 + РУСАДА хочет обжаловать решение, сообщила Вероника Логинова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Российской антидопинговое агентство (РУСАДА) собирается обжаловать решение Всемирного антидопингового агентства WADA об ограничениях для российских спортсменов. Об этом заявила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова. «Решение исполкома WADA опубликовано. Мы получили официальное уведомление и внимательно изучим представленную WADA позицию и документы, а также рассмотрим возможность в течение 21 дня обжаловать это решение», — сказала Логинова журналистам после Всероссийского форума чистого спорта. Ее слова передает ТАСС. Ранее WADA заявила, что РУСАДА не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу. Это означает, что российские спортсмены не смогут принимать участие в международных спортивных соревнованиях под национальным флагом. Российской антидопинговое агентство (РУСАДА) собирается обжаловать решение Всемирного антидопингового агентства WADA об ограничениях для российских спортсменов. Об этом заявила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова. «Решение исполкома WADA опубликовано. Мы получили официальное уведомление и внимательно изучим представленную WADA позицию и документы, а также рассмотрим возможность в течение 21 дня обжаловать это решение», — сказала Логинова журналистам после Всероссийского форума чистого спорта. Ее слова передает ТАСС. Ранее WADA заявила, что РУСАДА не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу. Это означает, что российские спортсмены не смогут принимать участие в международных спортивных соревнованиях под национальным флагом. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям