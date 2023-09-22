РУСАДА планирует обжаловать решение WADA

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Конференция ЕР. Курган, депутат, совещание, чиновник, документы, заседание, папка
РУСАДА хочет обжаловать решение, сообщила Вероника Логинова Фото:

Российской антидопинговое агентство (РУСАДА) собирается обжаловать решение Всемирного антидопингового агентства WADA об ограничениях для российских спортсменов. Об этом заявила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

«Решение исполкома WADA опубликовано. Мы получили официальное уведомление и внимательно изучим представленную WADA позицию и документы, а также рассмотрим возможность в течение 21 дня обжаловать это решение», — сказала Логинова журналистам после Всероссийского форума чистого спорта. Ее слова передает ТАСС.

Ранее WADA заявила, что РУСАДА не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу. Это означает, что российские спортсмены не смогут принимать участие в международных спортивных соревнованиях под национальным флагом.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российской антидопинговое агентство (РУСАДА) собирается обжаловать решение Всемирного антидопингового агентства WADA об ограничениях для российских спортсменов. Об этом заявила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова. «Решение исполкома WADA опубликовано. Мы получили официальное уведомление и внимательно изучим представленную WADA позицию и документы, а также рассмотрим возможность в течение 21 дня обжаловать это решение», — сказала Логинова журналистам после Всероссийского форума чистого спорта. Ее слова передает ТАСС. Ранее WADA заявила, что РУСАДА не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу. Это означает, что российские спортсмены не смогут принимать участие в международных спортивных соревнованиях под национальным флагом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...