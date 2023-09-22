WADA вынесло вердикт в отношении РУСАДА

WADA: санкции против РУСАДА останутся в силе
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Чествование олимпийской сборной в ВТБ Арене. Москва, фанаты, болельщики, триколор, флаг россии, российские флаги
РУСАДА не соответствует антидопинговому кодексу, заявили в WADA Фото:

РУСАДА (российское антидопинговое агентство) не смогло выполнить требования WADA, (всемирное антидопинговое агентство) поэтому санкции против нее остаются в силе. Об этом рассказали в пресс-службе WADA.

«РУСАДА по-прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу из-за несоответствий в национальном законодательстве», — передает сообщение в пресс-службе Sport24. Там добавили, что несоответствия были выявлены в ходе аудита в сентябре 2022 года, но так и не были устранены до настоящего времени.

РУСАДА имеет право обжаловать решение WADA в течение 21 дня после получения официального уведомления. В декабре 2019 года исполком WADA рекомендовал лишить РУСАДА статуса. Эта рекомендация была принята.

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РУСАДА (российское антидопинговое агентство) не смогло выполнить требования WADA, (всемирное антидопинговое агентство) поэтому санкции против нее остаются в силе. Об этом рассказали в пресс-службе WADA. «РУСАДА по-прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу из-за несоответствий в национальном законодательстве», — передает сообщение в пресс-службе Sport24. Там добавили, что несоответствия были выявлены в ходе аудита в сентябре 2022 года, но так и не были устранены до настоящего времени. РУСАДА имеет право обжаловать решение WADA в течение 21 дня после получения официального уведомления. В декабре 2019 года исполком WADA рекомендовал лишить РУСАДА статуса. Эта рекомендация была принята.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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