WADA вынесло вердикт в отношении РУСАДА WADA: санкции против РУСАДА останутся в силе 22 сентября 2023 в 20:33 Размер текста - 17 + РУСАДА не соответствует антидопинговому кодексу, заявили в WADA Фото: Владимир Андреев © URA.RU РУСАДА (российское антидопинговое агентство) не смогло выполнить требования WADA, (всемирное антидопинговое агентство) поэтому санкции против нее остаются в силе. Об этом рассказали в пресс-службе WADA. «РУСАДА по-прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу из-за несоответствий в национальном законодательстве», — передает сообщение в пресс-службе Sport24 . Там добавили, что несоответствия были выявлены в ходе аудита в сентябре 2022 года, но так и не были устранены до настоящего времени. РУСАДА имеет право обжаловать решение WADA в течение 21 дня после получения официального уведомления. В декабре 2019 года исполком WADA рекомендовал лишить РУСАДА статуса. Эта рекомендация была принята. РУСАДА (российское антидопинговое агентство) не смогло выполнить требования WADA, (всемирное антидопинговое агентство) поэтому санкции против нее остаются в силе. Об этом рассказали в пресс-службе WADA. «РУСАДА по-прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу из-за несоответствий в национальном законодательстве», — передает сообщение в пресс-службе Sport24. Там добавили, что несоответствия были выявлены в ходе аудита в сентябре 2022 года, но так и не были устранены до настоящего времени. РУСАДА имеет право обжаловать решение WADA в течение 21 дня после получения официального уведомления. В декабре 2019 года исполком WADA рекомендовал лишить РУСАДА статуса. Эта рекомендация была принята. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям