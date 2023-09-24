24 сентября 2023

Baza: в Курске беспилотник упал на жилой дом

© Служба новостей «URA.RU»
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Беспилотник повредил частный дом в Курске Фото:

В Курске на жилой дом упал беспилотник. Его сбила противовоздушная оборона, передает telegram-канал Baza.

«С помощью ПВО был сбит беспилотник. Обломками беспилотника повреждена крыша частного дома», — написали в telegram-канале со ссылкой на очевидцев. Уточняется, что на место происшествия выехали пожарные.

URA.RU направило запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответа пока не последовало.

Ранее БПЛА атаковал административное здание в Курске, сообщил глава региона Роман Старовойт. По словам губернатора, дрон незначительно повредил крышу строения, передает телеканал 360.

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В Курске на жилой дом упал беспилотник. Его сбила противовоздушная оборона, передает telegram-канал Baza. «С помощью ПВО был сбит беспилотник. Обломками беспилотника повреждена крыша частного дома», — написали в telegram-канале со ссылкой на очевидцев. Уточняется, что на место происшествия выехали пожарные. URA.RU направило запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответа пока не последовало. Ранее БПЛА атаковал административное здание в Курске, сообщил глава региона Роман Старовойт. По словам губернатора, дрон незначительно повредил крышу строения, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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