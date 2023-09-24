Baza: в Курске беспилотник упал на жилой дом

Беспилотник повредил частный дом в Курске
В Курске на жилой дом упал беспилотник. Его сбила противовоздушная оборона, передает telegram-канал Baza.
«С помощью ПВО был сбит беспилотник. Обломками беспилотника повреждена крыша частного дома», — написали в telegram-канале со ссылкой на очевидцев. Уточняется, что на место происшествия выехали пожарные.
URA.RU направило запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответа пока не последовало.
Ранее БПЛА атаковал административное здание в Курске, сообщил глава региона Роман Старовойт. По словам губернатора, дрон незначительно повредил крышу строения, передает телеканал 360.
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