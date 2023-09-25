25 сентября 2023

Губернатор Севастополя сообщил об ударе ПВО по ракете в районе аэродрома

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подготовка к госсовету в Светлогорске, Калининградская область. Калининград, портрет, развожаев михаил
Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги над городом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Силы ПВО сбили ракету в районе аэродрома «Бельбек» в Севастополе. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.

«По предварительным данным, силы ПВО сбили одну ракету в районе аэродрома „Бельбек“. Работа продолжается», — написал Развожаев в telegram-канале. За 10 минут до этого в городе звучала воздушная тревога. Сейчас она отменена. Над городом продолжают работать ПВО.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Силы ПВО сбили ракету в районе аэродрома «Бельбек» в Севастополе. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развозжаев. «По предварительным данным, силы ПВО сбили одну ракету в районе аэродрома „Бельбек“. Работа продолжается», — написал Развожаев в telegram-канале. За 10 минут до этого в городе звучала воздушная тревога. Сейчас она отменена. Над городом продолжают работать ПВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...