Губернатор Севастополя сообщил об ударе ПВО по ракете в районе аэродрома

Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги над городом
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Силы ПВО сбили ракету в районе аэродрома «Бельбек» в Севастополе. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.
«По предварительным данным, силы ПВО сбили одну ракету в районе аэродрома „Бельбек“. Работа продолжается», —
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