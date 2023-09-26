В Челябинске не будут брать доплату с переселенцев аварийного жилья

Решение было принято 26 сентября на заседании гордумы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске не будут брать плату с переселенцев аварийного жилья, если они переезжают в квартиры большей площади. Соответствующее решение было принято 26 сентября на заседании гордумы, сообщила мэр Челябинска Наталья Котова.

«Сегодня на думе было принято решение о том, чтобы с собственников аварийного жилья не просить доплату за превышение квадратного метра, за преувеличение жилплощади, за разницу рыночной стоимости между занимаемым жилым помещением и предоставляемым жилым помещением. Это упростит нам работу», — заявила Котова.

По ее словам, на данный момент первоочередным является расселение дома по адресу Савина 8, в аварийном здании 92 помещения. У переселенцев будет две возможности — приобретение жилых помещений и получение выплаты полной стоимости жилья.

Котова отметила, на данный момент в Челябинске планируют расселять шесть аварийных домов. Поскольку они имеют статус первоочередного расселения, Губернатором Челябинской области Алексеем Текслером было принято решение направить на переселение дополнительные денежные средства. Для этих целей будет взят бюджетный кредит, который планируют вернуть в 2024 году.