На дороге недалеко от Шадринска в кювет слетела машина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На автодороге между Шадринском и Далматово 27 сентября вечером в кювет слетел и перевернулся автомобиль. Об этом сообщил очевидец ДТП.

«В кювет на участке автодороги Далматово — Шадринск слетел автомобиль. Машина лежит на боку. На дороге валяются обломки после ДТП», — информация от очевидца опубликована в telegram-канале «Шадринск». К посту прикреплено видео происшествия.

На видео зафиксировано как сотрудники полиции работают на месте ДТП. Также там находится скорая помощь. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в управление ГИБДД МВД России по Курганской области, чтобы выяснить обстоятельства ДТП. Ответ ожидается.