27 сентября 2023

На дороге между Шадринском и Далматово в кювет слетел автомобиль. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, полиция, гибдд, дпс
На дороге недалеко от Шадринска в кювет слетела машина Фото:

На автодороге между Шадринском и Далматово 27 сентября вечером в кювет слетел и перевернулся автомобиль. Об этом сообщил очевидец ДТП.

«В кювет на участке автодороги Далматово — Шадринск слетел автомобиль. Машина лежит на боку. На дороге валяются обломки после ДТП», — информация от очевидца опубликована в telegram-канале «Шадринск». К посту прикреплено видео происшествия.

На видео зафиксировано как сотрудники полиции работают на месте ДТП. Также там находится скорая помощь. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в управление ГИБДД МВД России по Курганской области, чтобы выяснить обстоятельства ДТП. Ответ ожидается.

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На автодороге между Шадринском и Далматово 27 сентября вечером в кювет слетел и перевернулся автомобиль. Об этом сообщил очевидец ДТП. «В кювет на участке автодороги Далматово — Шадринск слетел автомобиль. Машина лежит на боку. На дороге валяются обломки после ДТП», — информация от очевидца опубликована в telegram-канале «Шадринск». К посту прикреплено видео происшествия. На видео зафиксировано как сотрудники полиции работают на месте ДТП. Также там находится скорая помощь. О жертвах и пострадавших не сообщается. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в управление ГИБДД МВД России по Курганской области, чтобы выяснить обстоятельства ДТП. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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