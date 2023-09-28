В Москве построят новую мечеть на улице Кадырова

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Открытие телеканала "Го" в Кампари-баре. Москва, высотка, город москва, садовое кольцо, городской пейзаж, вид сверху
В Москве проживает более трех млн мусульман, отметил Рамзан Кадыров Фото:

Президент России Владимир Путин поддержал идею строительства новой мечети в Москве. Она расположится на улице имени первого главы Чеченской республики Ахмата-Хаджи Кадырова. Об этом сообщил нынешний лидер Чечни Рамзан Кадыров.

«Я очень рад, что Владимир Владимирович поддержал идею строительства новой мечети в столице нашего государства. Еще более радостным это событие делает то, что дом Аллаха будет располагаться на улице, названной в честь незабвенного лидера чеченского народа, моего дорогого ОТЦА Ахмата-Хаджи Кадырова, который внес неоценимый вклад в защиту целостности и суверенитета России», — заявил Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.

Он отметил, что в столице РФ проживает более трех миллионов мусульман, потому она нуждается в новых мечетях. Кадыров выразил уверенность в том, что новость хорошо воспримут не только мусульмане, но и другие верующие. Новая мечеть будет располагаться в Южном Бутово.

Летом 2023 года на праздник Курбан-байрмам в Москве и Подмосковье было выделено 55 площадок, дополняет телеканал 360. За три дня около 25 тысяч мусульман совершили хадж.

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Президент России Владимир Путин поддержал идею строительства новой мечети в Москве. Она расположится на улице имени первого главы Чеченской республики Ахмата-Хаджи Кадырова. Об этом сообщил нынешний лидер Чечни Рамзан Кадыров. «Я очень рад, что Владимир Владимирович поддержал идею строительства новой мечети в столице нашего государства. Еще более радостным это событие делает то, что дом Аллаха будет располагаться на улице, названной в честь незабвенного лидера чеченского народа, моего дорогого ОТЦА Ахмата-Хаджи Кадырова, который внес неоценимый вклад в защиту целостности и суверенитета России», — заявил Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что в столице РФ проживает более трех миллионов мусульман, потому она нуждается в новых мечетях. Кадыров выразил уверенность в том, что новость хорошо воспримут не только мусульмане, но и другие верующие. Новая мечеть будет располагаться в Южном Бутово. Летом 2023 года на праздник Курбан-байрмам в Москве и Подмосковье было выделено 55 площадок, дополняет телеканал 360. За три дня около 25 тысяч мусульман совершили хадж.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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