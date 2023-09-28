В Москве построят новую мечеть на улице Кадырова

28 сентября 2023 в 20:33 Размер текста - 17 +

В Москве проживает более трех млн мусульман, отметил Рамзан Кадыров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин поддержал идею строительства новой мечети в Москве. Она расположится на улице имени первого главы Чеченской республики Ахмата-Хаджи Кадырова. Об этом сообщил нынешний лидер Чечни Рамзан Кадыров. «Я очень рад, что Владимир Владимирович поддержал идею строительства новой мечети в столице нашего государства. Еще более радостным это событие делает то, что дом Аллаха будет располагаться на улице, названной в честь незабвенного лидера чеченского народа, моего дорогого ОТЦА Ахмата-Хаджи Кадырова, который внес неоценимый вклад в защиту целостности и суверенитета России», — заявил Рамзан Кадыров в своем telegram-канале . Он отметил, что в столице РФ проживает более трех миллионов мусульман, потому она нуждается в новых мечетях. Кадыров выразил уверенность в том, что новость хорошо воспримут не только мусульмане, но и другие верующие. Новая мечеть будет располагаться в Южном Бутово. Летом 2023 года на праздник Курбан-байрмам в Москве и Подмосковье было выделено 55 площадок, дополняет телеканал 360. За три дня около 25 тысяч мусульман совершили хадж.

Президент России Владимир Путин поддержал идею строительства новой мечети в Москве. Она расположится на улице имени первого главы Чеченской республики Ахмата-Хаджи Кадырова. Об этом сообщил нынешний лидер Чечни Рамзан Кадыров. «Я очень рад, что Владимир Владимирович поддержал идею строительства новой мечети в столице нашего государства. Еще более радостным это событие делает то, что дом Аллаха будет располагаться на улице, названной в честь незабвенного лидера чеченского народа, моего дорогого ОТЦА Ахмата-Хаджи Кадырова, который внес неоценимый вклад в защиту целостности и суверенитета России», — заявил Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что в столице РФ проживает более трех миллионов мусульман, потому она нуждается в новых мечетях. Кадыров выразил уверенность в том, что новость хорошо воспримут не только мусульмане, но и другие верующие. Новая мечеть будет располагаться в Южном Бутово. Летом 2023 года на праздник Курбан-байрмам в Москве и Подмосковье было выделено 55 площадок, дополняет телеканал 360. За три дня около 25 тысяч мусульман совершили хадж.