Волочкова отреагировала на скандал со своим фото, за которое ей грозит срок

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Предвыборные штабы партий 18 сентября 2016 Москва , анастасия волочкова
Волочкова отреагировала на скандал со своим фото на фоне советского истребителя Ла-5 Фото:

Российская балерина Анастасия Волочкова посмеялась над новостями, в которых ее обвинили в осквернении символов славы РФ. На фотографии она позировала в полушпагате на фоне советского истребителя Ла-5.

«Волочкова назвала комментаторов, которые требовали привлечь ее к уголовной ответственности, «интернетским быдлом» и «кошелками из трущоб», которых будоражит взмах ее «лебединого крыла-ноги», — передает слова Волочковой telegram-канал SHOT. Балерина также добавила, что ее патриотизм состоит в бесплатном приглашении детей на ее концерты.

Ранее сообщалось, что Волчковой грозит до трех лет тюрьмы за осквернение символов воинской славы РФ. В полицию на нее заявили ее же подписчики. На данный момент проводится проверка.

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Российская балерина Анастасия Волочкова посмеялась над новостями, в которых ее обвинили в осквернении символов славы РФ. На фотографии она позировала в полушпагате на фоне советского истребителя Ла-5. «Волочкова назвала комментаторов, которые требовали привлечь ее к уголовной ответственности, «интернетским быдлом» и «кошелками из трущоб», которых будоражит взмах ее «лебединого крыла-ноги», — передает слова Волочковой telegram-канал SHOT. Балерина также добавила, что ее патриотизм состоит в бесплатном приглашении детей на ее концерты. Ранее сообщалось, что Волчковой грозит до трех лет тюрьмы за осквернение символов воинской славы РФ. В полицию на нее заявили ее же подписчики. На данный момент проводится проверка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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