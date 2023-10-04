Волочкова отреагировала на скандал со своим фото, за которое ей грозит срок

04 октября 2023 в 17:05 Размер текста - 17 +

Волочкова отреагировала на скандал со своим фото на фоне советского истребителя Ла-5 Фото: Василий Колотилов © URA.RU Российская балерина Анастасия Волочкова посмеялась над новостями, в которых ее обвинили в осквернении символов славы РФ. На фотографии она позировала в полушпагате на фоне советского истребителя Ла-5. «Волочкова назвала комментаторов, которые требовали привлечь ее к уголовной ответственности, «интернетским быдлом» и «кошелками из трущоб», которых будоражит взмах ее «лебединого крыла-ноги», — передает слова Волочковой telegram-канал SHOT. Балерина также добавила, что ее патриотизм состоит в бесплатном приглашении детей на ее концерты. Ранее сообщалось, что Волчковой грозит до трех лет тюрьмы за осквернение символов воинской славы РФ. В полицию на нее заявили ее же подписчики. На данный момент проводится проверка.

Российская балерина Анастасия Волочкова посмеялась над новостями, в которых ее обвинили в осквернении символов славы РФ. На фотографии она позировала в полушпагате на фоне советского истребителя Ла-5. «Волочкова назвала комментаторов, которые требовали привлечь ее к уголовной ответственности, «интернетским быдлом» и «кошелками из трущоб», которых будоражит взмах ее «лебединого крыла-ноги», — передает слова Волочковой telegram-канал SHOT. Балерина также добавила, что ее патриотизм состоит в бесплатном приглашении детей на ее концерты. Ранее сообщалось, что Волчковой грозит до трех лет тюрьмы за осквернение символов воинской славы РФ. В полицию на нее заявили ее же подписчики. На данный момент проводится проверка.