Волочкова отреагировала на скандал со своим фото, за которое ей грозит срок

Российская балерина Анастасия Волочкова посмеялась над новостями, в которых ее обвинили в осквернении символов славы РФ. На фотографии она позировала в полушпагате на фоне советского истребителя Ла-5.
«Волочкова назвала комментаторов, которые требовали привлечь ее к уголовной ответственности, «интернетским быдлом» и «кошелками из трущоб», которых будоражит взмах ее «лебединого крыла-ноги», — передает слова Волочковой telegram-канал SHOT. Балерина также добавила, что ее патриотизм состоит в бесплатном приглашении детей на ее концерты.
Ранее сообщалось, что Волчковой грозит до трех лет тюрьмы за осквернение символов воинской славы РФ. В полицию на нее заявили ее же подписчики. На данный момент проводится проверка.
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