SHOT: Волочковой грозит 3 года за осквернение символов воинской славы РФ

Волочковой грозит до трех лет тюрьмы за осквернение символов воинской славы РФ
Российской артистке балета Анастасии Волочковой грозит до 3 лет тюрьмы за то, что она осквернила символы воинской славы России. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.
«В полицию на балерину заявили ее взбешенные подписчики после того, как прима опубликовала фото с полушпагатом на советском истребителе Ла-5, который применялся в самые тяжелые годы войны», — сообщает канал. Отмечается, что подписчиков балерины оскорбило такое поведение. Они потребовали от нее извинений. На данный момент полиция проводит проверку по делу.
Фото было сделано у Музея «Мосфильма» в Москве. Волочкова подписала свою фотку просто: «Ни дня без движухи».
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