SHOT: Волочковой грозит 3 года за осквернение символов воинской славы РФ

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Предвыборные штабы партий 18 сентября 2016 Москва , анастасия волочкова
Волочковой грозит до трех лет тюрьмы за осквернение символов воинской славы РФ Фото:

Российской артистке балета Анастасии Волочковой грозит до 3 лет тюрьмы за то, что она осквернила символы воинской славы России. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.

«В полицию на балерину заявили ее взбешенные подписчики после того, как прима опубликовала фото с полушпагатом на советском истребителе Ла-5, который применялся в самые тяжелые годы войны», — сообщает канал. Отмечается, что подписчиков балерины оскорбило такое поведение. Они потребовали от нее извинений. На данный момент полиция проводит проверку по делу.

Фото было сделано у Музея «Мосфильма» в Москве. Волочкова подписала свою фотку просто: «Ни дня без движухи».

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Российской артистке балета Анастасии Волочковой грозит до 3 лет тюрьмы за то, что она осквернила символы воинской славы России. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «В полицию на балерину заявили ее взбешенные подписчики после того, как прима опубликовала фото с полушпагатом на советском истребителе Ла-5, который применялся в самые тяжелые годы войны», — сообщает канал. Отмечается, что подписчиков балерины оскорбило такое поведение. Они потребовали от нее извинений. На данный момент полиция проводит проверку по делу. Фото было сделано у Музея «Мосфильма» в Москве. Волочкова подписала свою фотку просто: «Ни дня без движухи».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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