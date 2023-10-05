Польша впервые в истории развернула системы ПРО над столицей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нато.вооружение. техника. stock, радар, пво, stock, радиолокационный
Системы развернули впервые с истории Фото:

Польша приняла решение о развертывании систем ПРО (противоракетная оборона) над Варшавой. Об этом сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак на встрече с военными. Подобное развертывание происходит впервые в истории.

«Первый раз в истории Варшава развертывает противоракетную оборону», — рассказал Блащак. Его слова доступны на youtube-канале Минобороны Польши. Он уточнил, что будет установлен американский комплекс ПРО Patriot. Боевые дежурства начнутся в ближайшие дни.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Польша приняла решение о развертывании систем ПРО (противоракетная оборона) над Варшавой. Об этом сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак на встрече с военными. Подобное развертывание происходит впервые в истории. «Первый раз в истории Варшава развертывает противоракетную оборону», — рассказал Блащак. Его слова доступны на youtube-канале Минобороны Польши. Он уточнил, что будет установлен американский комплекс ПРО Patriot. Боевые дежурства начнутся в ближайшие дни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...