Польша впервые в истории развернула системы ПРО над столицей

Системы развернули впервые с истории
Польша приняла решение о развертывании систем ПРО (противоракетная оборона) над Варшавой. Об этом сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак на встрече с военными. Подобное развертывание происходит впервые в истории.
«Первый раз в истории Варшава развертывает противоракетную оборону», — рассказал Блащак. Его слова доступны на youtube-канале Минобороны Польши. Он уточнил, что будет установлен американский комплекс ПРО Patriot. Боевые дежурства начнутся в ближайшие дни.
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