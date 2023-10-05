05 октября 2023

Пермячка выиграла в лотерею почти 19 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина уже решила, на что потратит выигрыш Фото:

Жительнице Перми Светлане П удалось выиграть в лотерею без малого 19 миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе одной из популярных лотерей.

«28 августа 2023 года был разыгран суперприз — 18 852 483 рубля. Выиграл билет, купленный Светланой П. из Пермского края», — говорится в релизе лотереи. Светалана рассказала, что узнала о выигрыше глубокой ночью, когда ей пришло СМС-оповещение. По словам участницы розыгрыша, она еще долго не могла прийти в себя, узнав о крупном выигрыше.

Два года назад Светлана уже участвовала в подобной лотерее и тогда ей посчастливилось выиграть 200 тысяч рублей. Нынешний выигрыш пермячка решила потратить на приобретение загородного дома, здоровье и отдых.

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Жительнице Перми Светлане П удалось выиграть в лотерею без малого 19 миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе одной из популярных лотерей. «28 августа 2023 года был разыгран суперприз — 18 852 483 рубля. Выиграл билет, купленный Светланой П. из Пермского края», — говорится в релизе лотереи. Светалана рассказала, что узнала о выигрыше глубокой ночью, когда ей пришло СМС-оповещение. По словам участницы розыгрыша, она еще долго не могла прийти в себя, узнав о крупном выигрыше. Два года назад Светлана уже участвовала в подобной лотерее и тогда ей посчастливилось выиграть 200 тысяч рублей. Нынешний выигрыш пермячка решила потратить на приобретение загородного дома, здоровье и отдых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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