Пермячка выиграла в лотерею почти 19 миллионов рублей

06 октября 2023 в 10:46 Размер текста - 17 +

Женщина уже решила, на что потратит выигрыш Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительнице Перми Светлане П удалось выиграть в лотерею без малого 19 миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе одной из популярных лотерей. «28 августа 2023 года был разыгран суперприз — 18 852 483 рубля. Выиграл билет, купленный Светланой П. из Пермского края», — говорится в релизе лотереи. Светалана рассказала, что узнала о выигрыше глубокой ночью, когда ей пришло СМС-оповещение. По словам участницы розыгрыша, она еще долго не могла прийти в себя, узнав о крупном выигрыше. Два года назад Светлана уже участвовала в подобной лотерее и тогда ей посчастливилось выиграть 200 тысяч рублей. Нынешний выигрыш пермячка решила потратить на приобретение загородного дома, здоровье и отдых.

Жительнице Перми Светлане П удалось выиграть в лотерею без малого 19 миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе одной из популярных лотерей. «28 августа 2023 года был разыгран суперприз — 18 852 483 рубля. Выиграл билет, купленный Светланой П. из Пермского края», — говорится в релизе лотереи. Светалана рассказала, что узнала о выигрыше глубокой ночью, когда ей пришло СМС-оповещение. По словам участницы розыгрыша, она еще долго не могла прийти в себя, узнав о крупном выигрыше. Два года назад Светлана уже участвовала в подобной лотерее и тогда ей посчастливилось выиграть 200 тысяч рублей. Нынешний выигрыш пермячка решила потратить на приобретение загородного дома, здоровье и отдых.