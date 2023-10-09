В Кремле рассказали, как относятся к войне в Израиле

Война в Израиле должна перейти к мирному урегулированию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами, отметив, что в Кремле обеспокоены конфликтом в Израиле.
«Вряд ли что-то можно добавить к заявлению нашего МИД. Мы крайне обеспокоены, мы считаем, что нужно как можно скорее выводить ситуацию в мирное русло. Продолжение такого витка насилия чревато дальнейшей эскалацией и разрастанием конфликта. Мы крайне обеспокоены», — заявил Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент URA.RU.
Война в Израиле идет уже третий день. По последним сообщениям, Израиль восстановил контроль над территориями страны, в которых ранее был ХАМАС.
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