В Кремле рассказали, как относятся к войне в Израиле

Песков: в Кремле обеспокоены конфликтом в Израиле

09 октября 2023 в 13:50 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков отметил, что конфликт в Израиле должен решаться мирным путем Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Война в Израиле должна перейти к мирному урегулированию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами, отметив, что в Кремле обеспокоены конфликтом в Израиле. «Вряд ли что-то можно добавить к заявлению нашего МИД. Мы крайне обеспокоены, мы считаем, что нужно как можно скорее выводить ситуацию в мирное русло. Продолжение такого витка насилия чревато дальнейшей эскалацией и разрастанием конфликта. Мы крайне обеспокоены», — заявил Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент URA.RU. Война в Израиле идет уже третий день. По последним сообщениям, Израиль восстановил контроль над территориями страны, в которых ранее был ХАМАС.

Война в Израиле должна перейти к мирному урегулированию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами, отметив, что в Кремле обеспокоены конфликтом в Израиле. «Вряд ли что-то можно добавить к заявлению нашего МИД. Мы крайне обеспокоены, мы считаем, что нужно как можно скорее выводить ситуацию в мирное русло. Продолжение такого витка насилия чревато дальнейшей эскалацией и разрастанием конфликта. Мы крайне обеспокоены», — заявил Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент URA.RU. Война в Израиле идет уже третий день. По последним сообщениям, Израиль восстановил контроль над территориями страны, в которых ранее был ХАМАС.