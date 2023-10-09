В Кремле рассказали, как относятся к войне в Израиле

Песков: в Кремле обеспокоены конфликтом в Израиле
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Дмитрий Песков отметил, что конфликт в Израиле должен решаться мирным путем Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Война в Израиле должна перейти к мирному урегулированию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами, отметив, что в Кремле обеспокоены конфликтом в Израиле.

«Вряд ли что-то можно добавить к заявлению нашего МИД. Мы крайне обеспокоены, мы считаем, что нужно как можно скорее выводить ситуацию в мирное русло. Продолжение такого витка насилия чревато дальнейшей эскалацией и разрастанием конфликта. Мы крайне обеспокоены», — заявил Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент URA.RU.

Война в Израиле идет уже третий день. По последним сообщениям, Израиль восстановил контроль над территориями страны, в которых ранее был ХАМАС.

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Война в Израиле должна перейти к мирному урегулированию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами, отметив, что в Кремле обеспокоены конфликтом в Израиле. «Вряд ли что-то можно добавить к заявлению нашего МИД. Мы крайне обеспокоены, мы считаем, что нужно как можно скорее выводить ситуацию в мирное русло. Продолжение такого витка насилия чревато дальнейшей эскалацией и разрастанием конфликта. Мы крайне обеспокоены», — заявил Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент URA.RU. Война в Израиле идет уже третий день. По последним сообщениям, Израиль восстановил контроль над территориями страны, в которых ранее был ХАМАС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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